El panorama electoral de Colombia contempla diversos escenarios legales que despiertan dudas recurrentes entre los ciudadanos votantes. Una de las preguntas más frecuentes durante los comicios se concentra en el impacto real del voto en blanco.

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La legislación electoral del territorio nacional otorga un valor jurídico real y vinculante a esta opción de sufragio. Sin embargo, su aplicación varía sustancialmente dependiendo de la etapa del proceso en que ocurra.

Para comprender el funcionamiento de esta herramienta democrática, es necesario revisar las normas constitucionales. La regla general del voto en blanco está consagrada de forma explícita en la Constitución Política de Colombia.

Dicha normativa estipula que si el voto en blanco obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, las elecciones deben repetirse por una única vez con candidatos totalmente diferentes.

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Este mandato busca garantizar que el inconformismo de la ciudadanía tenga un efecto de renovación política real. Los partidos políticos se ven obligados a presentar nuevas opciones de liderazgo ante la sociedad.

Sin embargo, el escenario cambia drásticamente cuando el proceso electoral avanza hacia una segunda vuelta presidencial. Este balotaje se ejecuta únicamente entre los dos candidatos que obtuvieron las mayores votaciones iniciales.

El efecto del voto en blanco en la segunda vuelta presidencial

Existe un mito popular muy extendido que asegura que si el voto en blanco gana en la segunda vuelta presidencial, se deben repetir las elecciones y anular las candidaturas previas.

La creencia colectiva de que si el voto en blanco gana en segunda vuelta se hacen nuevas elecciones es completamente falsa según el ordenamiento jurídico colombiano. La jurisprudencia nacional y el Consejo de Estado han aclarado repetidamente que este efecto de repetición no aplica en balotajes.

La razón legal de esta excepción radica en la naturaleza de la segunda vuelta. El propósito de esta jornada definitiva es elegir de forma imperativa al próximo jefe de Estado entre las opciones disponibles.

El artículo 258 de la Constitución Política de Colombia detalla el funcionamiento del voto en blanco. El parágrafo primero de este artículo exceptúa explícitamente a las segundas vueltas de la obligación de repetir comicios.

Por consiguiente, si en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el voto en blanco supera en cantidad a los candidatos individuales, dicha opción se considera simplemente como un hecho simbólico.

La Registraduría Nacional del Estado Civil procederá a declarar como ganador de la jornada al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos individuales, sin importar el porcentaje del blanco.

Si el candidato A obtiene el cuarenta por ciento de los votos, el voto en blanco logra el cuarenta y cinco por ciento y el candidato B alcanza el quince por ciento, el ganador será el candidato A.

Bajo este marco legal, el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial funciona primordialmente como una manifestación política de rechazo absoluto hacia los dos aspirantes que compiten en el tarjetón.

El Consejo Nacional Electoral ha ratificado en múltiples conceptos que el voto en blanco se contabiliza de forma independiente. Este sufragio jamás se suma al candidato que lidere la votación general de la jornada.

Otro supuesto común que debe desmitificarse es la idea de que los votos en blanco se transfieren automáticamente al aspirante con mayor favorabilidad. Cada voto depositado mantiene su naturaleza individual y su categoría específica.

Los votos en blanco, los votos nulos y los tarjetones no marcados se computan de manera separada durante los escrutinios oficiales realizados por los jurados de mesa y las comisiones escrutadoras nacionales.

La utilidad del voto en blanco en la segunda vuelta radica en la estadística y en la legitimidad política. Un mandatario elegido con un alto porcentaje de voto en blanco asume el poder con un fuerte cuestionamiento ciudadano.

Esta situación debilita el respaldo popular inicial del gobierno entrante ante el Congreso de la República y la sociedad civil. Las bancadas de oposición suelen utilizar estos datos para exigir auditorías y debates de control.

Los ciudadanos que deseen manifestar su inconformismo cuentan con plenas garantías institucionales para hacerlo a través de la casilla correspondiente en la tarjeta electoral suministrada en las mesas de votación.

La comprensión de estas reglas electorales resulta fundamental para que la población ejerza sus derechos políticos de forma consciente, evitando basar sus decisiones en cadenas de desinformación virtual o mitos populares falsos.

El diseño institucional del Estado colombiano prioriza la estabilidad democrática del país. Por ello, la legislación evita los vacíos de poder asegurando la elección de un gobernante al finalizar las jornadas del balotaje.

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