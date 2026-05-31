La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a despertar interés entre los colombianos no solo por su carrera política, sino también por detalles de su vida personal, especialmente sobre su esposo, Tomás Rodríguez Barraquer, un académico que mantiene un perfil alejado de la exposición pública.

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Mientras la congresista se consolida como una de las figuras más visibles de la derecha colombiana, su pareja permanece distante de debates políticos, campañas y escenarios mediáticos. De hecho, quienes conocen el entorno de la candidata aseguran que Rodríguez siempre prefirió la vida universitaria y la investigación antes que el protagonismo político.

Tomás Rodríguez es economista de la Universidad de los Andes y también se desempeña como profesor e investigador en esa institución. Además, cuenta con estudios avanzados en matemáticas y economía en reconocidas universidades internacionales, entre ellas Stanford, Oxford y la London School of Economics.

El académico también proviene de una familia reconocida en Colombia. Su padre es Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y referente en temas ambientales, mientras que su madre, Carmen Barraquer, pertenece a la reconocida familia fundadora de la Clínica Barraquer en Bogotá.

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¿Cómo se conoció Paloma Valencia con su esposo?

La historia entre Paloma Valencia y Rodríguez comenzó precisamente en la Universidad de los Andes, institución fundada por Mario Laserna Pinzón, abuelo de la senadora. Allí coincidieron antes de que Valencia diera el salto definitivo a la política nacional.

Según El Tiempo, los dos coincidieron en ambientes universitarios antes de que la hoy senadora diera el salto definitivo a la política nacional. Mientras Valencia construía su camino en el derecho y el debate público, Rodríguez enfocaba su carrera en la economía, la investigación y la docencia.

La relación avanzó lejos de la exposición mediática y con un perfil discreto, algo que se mantuvo incluso después de que Valencia se convirtiera en una de las figuras más visibles del Centro Democrático.

En entrevistas, la congresista también contó que dentro de su relación existen diferencias políticas e ideológicas, ya que su esposo posee posturas más cercanas al centro. Sin embargo, aseguró que esas diferencias enriquecen las conversaciones y debates dentro de su hogar.

Actualmente, la pareja tiene una hija llamada Amapola y, aunque Tomás Rodríguez rara vez aparece en escenarios públicos, en algunas ocasiones acompañó a Paloma Valencia en eventos políticos y actividades familiares.

Aunque suele mantenerse lejos de cámaras y entrevistas, Tomás Rodríguez apareció recientemente junto a la candidata presidencial y su hija, Amapola, durante algunos eventos políticos del uribismo. Sin embargo, continúa siendo una figura discreta dentro del panorama electoral.

Incluso, Paloma Valencia contó en entrevistas que ambos tienen diferencias ideológicas y que su esposo posee posturas más cercanas al centro político, algo que, según ella, enriqueció las discusiones dentro de su hogar. “Todo tiene una gran discusión”, comentó la congresista al hablar de su relación.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.