El candidato presidencial Abelardo de la Espriella celebró lo que calificó como una victoria histórica en la primera vuelta presidencial y, al mismo tiempo, lanzó una fuerte advertencia frente a los cuestionamientos que surgieron sobre el proceso electoral.

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(Vea también: Primera reacción de Abelardo de la Espriella con aviso a Cepeda: “En 21 días”)

Tras conocerse los resultados preliminares, De la Espriella aseguró que logró un hecho sin precedentes en la política reciente del país y dejó claro que está dispuesto a defender el resultado de las urnas.

De la Espriella se proclamó ganador de la primera vuelta

Durante su intervención, el candidato destacó que lideró la votación nacional y reivindicó el carácter independiente de su campaña.

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“Por primera vez en la historia política de este país, un independiente, sin financiadores, hijo de la provincia, ha ganado la primera vuelta”, afirmó.

Su pronunciamiento se produjo luego de que el preconteo con el 99,90 % de las mesas informadas lo ubicara en el primer lugar con 10.349.208 votos (43,73 %), por delante de Iván Cepeda, quien registraba 9.682.199 sufragios (40,91 %).

Abelardo de la Espriella dijo que estaba preparado

Más allá de la celebración, gran parte de su discurso estuvo dirigida a responder a quienes han cuestionado los resultados preliminares de la jornada electoral.

De la Espriella aseguró que no permitirá que se desconozca la voluntad popular y afirmó que está listo para enfrentar cualquier controversia que surja durante el proceso de escrutinio.

“Yo estaré al frente de esta batalla”, dijo.

Además, pidió a la comunidad internacional seguir de cerca lo que ocurra en Colombia durante las próximas horas. “Comunidad internacional, pongan sus ojos en Colombia”, expresó.

Fuerte respuesta a Petro tras cuestionar el preconteo

El candidato también reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no reconoce los resultados del preconteo y que solo aceptará las cifras oficiales derivadas del escrutinio.

Frente a ello, De la Espriella elevó el tono de su discurso y acusó al mandatario de intentar desconocer la decisión de los votantes.

“Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. El golpista de Petro quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano”, afirmó.

De la Espriella arremetió contra Cepeda

El aspirante presidencial no solo dirigió sus críticas al jefe de Estado, sino también a Iván Cepeda, segundo en la votación preliminar.

“Usted señor Petro y usted señor Cepeda son unos bandidos”, manifestó.

Posteriormente insistió en que ambos sectores políticos no podrán alterar el resultado expresado en las urnas. “El pueblo se va a levantar y los va a castigar”, agregó durante uno de los momentos más encendidos de su discurso.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: