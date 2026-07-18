Bogotá se prepara para recibir el tradicional desfile militar del 20 de julio, uno de los eventos más representativos de la celebración de la Independencia de Colombia, el cual marca el fin del gobierno de Gustavo Petro.

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(Vea también: Estos son los cierres viales por los ensayos del desfile del 20 de Julio en Bogotá)

En esta oportunidad, por orden del presidente Petro, el recorrido dejará de realizarse en los corredores habituales del norte de la ciudad y se trasladará al suroccidente de la capital.

La nueva ruta será entre las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, donde miles de asistentes podrán presenciar el paso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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¿Cuál será el recorrido del desfile militar del 20 de julio en Bogotá?

El tradicional despliegue militar comenzará a las 11:00 de la mañana y, por primera vez, recorrerá el sur de Bogotá. El punto de partida estará ubicado sobre la avenida Ciudad de Villavicencio, a la altura de la transversal 71C, frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, desde donde partirán las delegaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

A lo largo del recorrido, los participantes avanzarán por la avenida Ciudad de Villavicencio y pasarán por sectores como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, permitiendo que miles de habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa presencien el acto conmemorativo.

El recorrido concluirá en la avenida Ciudad de Villavicencio con carrera 23C, cerca de la Estación de Bomberos de Ciudad Bolívar, donde finalizará el recorrido previsto para esta edición del 20 de julio.

Petro anunció su último discurso como presidente en desfile del 20 de julio

Además del tradicional desfile militar, la jornada del 20 de julio estará marcada por el que será el último discurso público de Gustavo Petro como presidente de la República. En los últimos días, el mandatario invitó a la ciudadanía a participar en los actos conmemorativos y aseguró que ese día volverá a dirigirse al país.

“El 20 de julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra. La bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”, escribió hace unas semanas el mandatario en su cuenta de X.

Además, afirmó que pronunciará su último discurso al pueblo como jefe de Estado. De acuerdo con la agenda prevista para el 20 de julio, el mandatario también intervendrá durante la instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto al presidente electo, Abelardo de la Espriella; aunque dijo que no asistirá a la posesión.

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Cierres viales y cambios en TransMilenio por el desfile

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres sobre la avenida Villavicencio y vías aledañas, además de accesos controlados para residentes de barrios como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho. La entidad recomendó a los conductores planear sus recorridos con anticipación y utilizar corredores alternos para evitar congestiones.

A estas medidas se sumarán modificaciones en la operación de TransMilenio y del componente zonal del SITP. Algunas rutas alimentadoras del Portal Tunal suspenderán temporalmente su servicio y decenas de rutas zonales cambiarán sus recorridos durante la jornada para facilitar el desarrollo del desfile y reducir las afectaciones en la movilidad.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.