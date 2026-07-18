De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el nuevo movimiento telúrico que ocurrió este sábado 18 de julio de 2026 a la 1:05 a. m., con una magnitud de 2,6 y profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

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Según la entidad, el epicentro fue localizado en Dabeiba (Antioquia), yvarios ciudadanos compartieron sus experiencias a través de redes sociales. Algunos habitantes de Bogotá describieron el movimiento como “muy suave” o “leve”, mientras que en Medellín también aparecieron reportes de personas que aseguraron haber percibido el temblor.

Aunque la magnitud del evento fue baja, el hecho de que tuviera una profundidad superficial favoreció que pudiera sentirse en algunos municipios cercanos al epicentro e, incluso, ser percibido de forma ligera por ciudadanos ubicados en otras zonas del país.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales relacionados con este evento sísmico. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

Según el Servicio Geológico Colombiano, un sismo con profundidad superficial ocurre a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Aunque su magnitud sea moderada o baja, este tipo de eventos puede sentirse con mayor intensidad en las poblaciones cercanas al epicentro debido a la corta distancia entre el origen del movimiento y la superficie.

La entidad invitó a las personas que hayan percibido el temblor a reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre la percepción del evento en diferentes regiones del país y fortalecer el monitoreo sísmico.

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