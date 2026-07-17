Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes frente a la costa del estado de Chiapas, en el sur de México.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, cerca de Puerto Madero, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, una característica que puede aumentar la intensidad con la que se percibe el movimiento en superficie.

El sismo ocurrió en una de las zonas de mayor actividad sísmica del continente, donde la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa Norteamericana a lo largo de la Fosa de América Central, un proceso tectónico responsable de numerosos terremotos de gran magnitud en la región.

En las primeras horas posteriores al evento no se habían reportado oficialmente víctimas, daños de consideración ni una alerta confirmada de tsunami, mientras las autoridades continuaban evaluando las posibles afectaciones en las zonas costeras y del interior del país.

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