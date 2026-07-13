Un video aficionado que ha circulado en redes sociales muestra los instantes previos al colapso de las Residencias El Molino, en Venezuela, durante el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. Las imágenes fueron grabadas por Miguel, el encargado de seguridad del edificio, quien hacía un reporte de rutina sin imaginar que, segundos después, la estructura se vendría abajo.

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El registro ha desatado una fuerte conmoción entre los usuarios debido a que evidencia la rapidez con la que ocurrió el desplome del inmueble. Pese a quedar atrapado entre los escombros, el vigilante fue rescatado con vida durante las labores de búsqueda.

¿Qué muestra el video del colapso de Residencias El Molino?

De acuerdo con la información difundida junto al video, Miguel se encontraba recorriendo el edificio mientras grababa un reporte habitual de seguridad. En ese momento, la alarma sísmica ya había comenzado a sonar, aunque el vigilante aparentemente continuó con su recorrido.

Segundos después, la grabación capta el instante en que la estructura empieza a colapsar. La imagen se pierde por la oscuridad provocada por el desplome del edificio.

El video se ha difundido ampliamente en redes sociales por mostrar, desde el inmueble, cómo ocurrieron los últimos segundos antes de que las Residencias El Molino cedieran ante la fuerza del movimiento telúrico.

Miguel fue rescatado con vida luego de quedar atrapado

Según la información divulgada por las autoridades y los equipos que participaron en la emergencia, Miguel fue localizado con vida después de varias horas de labores de rescate.

El vigilante fue encontrado inconsciente entre los escombros y trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Los reportes difundidos tras su rescate indican que su estado es estable.

Asimismo, la información compartida por organismos que hicieron seguimiento a la emergencia señala que Miguel fue el único sobreviviente encontrado entre los ocupantes de esa estructura.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.