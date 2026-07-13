El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará permanecer en el poder por un nuevo periodo de seis años luego de ser designado como candidato presidencial de su partido, Nuevas Ideas, para las elecciones previstas en febrero. Su aspiración será posible gracias a una reforma constitucional aprobada en 2025 que eliminó el límite de mandatos consecutivos y abrió la puerta a la reelección indefinida.

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Bukele, quien gobierna el país desde 2019, fue proclamado como candidato único durante las elecciones internas de la colectividad oficialista. De resultar elegido nuevamente en las urnas, consolidaría un nuevo periodo al frente del Ejecutivo en medio de un escenario político marcado por la amplia mayoría que mantiene su partido en las instituciones salvadoreñas.

¿Por qué Nayib Bukele podrá aspirar a un tercer mandato?

La posibilidad de que Bukele busque una nueva reelección obedece a una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño en julio de 2025.

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Con esa modificación se eliminó el límite que impedía encadenar más de dos periodos presidenciales consecutivos. Además, el paquete de cambios amplió la duración del mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

La reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por el partido Nuevas Ideas, mediante un trámite que despertó fuertes críticas de la oposición y de distintos sectores que cuestionaron sus implicaciones para el equilibrio democrático del país.

Hay que anotar que el actual período presidencial de Bukele fue acortado dos años para empatar las elecciones presidenciales con las locales; así pues, finalizará en 2027.

Cabe recordar que la reelección de Bukele en 2024 también causó controversia. Aunque la Constitución salvadoreña establecía restricciones para un nuevo periodo inmediato, una interpretación de la Sala de lo Constitucional permitió que el mandatario se presentara nuevamente como candidato.

Popularidad de Bukele contrasta con las críticas por concentración de poder

Uno de los principales respaldos del presidente salvadoreño continúa siendo su estrategia de seguridad contra las pandillas.

Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, el Gobierno asegura haber reducido de forma significativa los índices de homicidios y debilitado estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, organizaciones que durante años sembraron el temor en amplias zonas del país.

Ese resultado le ha permitido conservar altos niveles de aprobación ciudadana. Diversas encuestas publicadas en los últimos meses ubican su favorabilidad por encima del 85 %, convirtiéndolo en uno de los mandatarios mejor calificados de América Latina.

Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han cuestionado el costo de esa estrategia. Varias organizaciones han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a garantías judiciales y otras presuntas vulneraciones ocurridas bajo el régimen de excepción.

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