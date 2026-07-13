Al menos 27 personas murieron y varias más resultaron heridas luego de un incendio registrado en un bar de Bangkok, la capital de Tailandia, durante la noche del domingo. La emergencia movilizó a los equipos de bomberos y de rescate, que lograron controlar las llamas poco después de la medianoche.

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De acuerdo con la información divulgada por las autoridades tailandesas, los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo comenzó el fuego.

¿Qué se sabe del incendio en el bar de Bangkok?

Según reportaron las autoridades del país, el incendio se originó poco antes de la medianoche en una cervecería ubicada en el sector de Na Padprao, al norte de Bangkok.

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El canal público Thai PBS informó que los bomberos consiguieron extinguir las llamas hacia las 12:26 a. m., evitando que el incendio continuara propagándose a otras zonas del establecimiento.

Tras controlar la emergencia, los organismos de socorro iniciaron las labores de búsqueda entre los escombros y confirmaron un balance preliminar de 27 personas fallecidas, además de varios heridos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades tailandesas, el jefe de Gobierno se desplazó hasta el lugar de la tragedia para supervisar la atención de la emergencia y conocer de primera mano la situación.

Posteriormente, confirmó ante los medios de comunicación el número preliminar de víctimas fatales y señaló que los heridos permanecen bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas del incendio ni si existen indicios de una falla estructural o de otro factor que hubiera originado la conflagración.

Tailandia ha enfrentado tragedias similares en establecimientos nocturnos

El incendio vuelve a poner la atención sobre la seguridad en bares y discotecas del país asiático.

En agosto de 2022, un incendio ocurrido en una discoteca de Tailandia dejó al menos 15 personas muertas y 37 heridas, uno de los episodios más graves registrados recientemente en este tipo de establecimientos.

Tras esa tragedia, las autoridades judicializaron al propietario del local por presunta negligencia y por operar el establecimiento sin las licencias correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el incendio ocurrido en Bangkok, los organismos de emergencia continúan recopilando información para determinar qué provocó el fuego y establecer si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad exigidas por la legislación tailandesa.

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