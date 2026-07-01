Un ciudadano australiano de 45 años fue capturado por las autoridades de Tailandia tras ser señalado de presuntamente asesinar a una adolescente de 17 años y abandonar su cuerpo dentro de una maleta en una zona cercana a uno de los sectores turísticos más visitados del país.

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La detención se produjo este sábado en el aeropuerto principal que sirve a Bangkok, cuando el hombre intentaba salir del territorio tailandés, según confirmaron las autoridades locales.

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De acuerdo con un informe divulgado por la Policía de Pattaya a través de sus canales oficiales, el sospechoso fue interceptado en el Aeropuerto de Suvarnabhumi.

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Las investigaciones apuntan a que el hombre habría sido visto ingresando a un condominio acompañado por la menor de edad. Posteriormente, según las autoridades, nuevas imágenes muestran que abandonó el lugar solo y trasladando una maleta de gran tamaño.

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Ese material audiovisual permitió reconstruir parte del recorrido. Según el reporte policial, el seguimiento de otras cámaras condujo a los investigadores hasta una zona cercana al Mercado Flotante de Pattaya, ubicada junto a las vías férreas de la ciudad.

Fue allí donde, presuntamente, el hombre habría dejado abandonado el equipaje. Cuando los agentes inspeccionaron la maleta encontraron en su interior el cuerpo de la adolescente.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente la identidad de la víctima ni han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del crimen.

La Policía describió el caso como un presunto hecho de “asesinato y ocultamiento de cadáver” y confirmó que el detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales.

Qué podría enfrentar el detenido si es declarado culpable

La legislación tailandesa contempla penas severas para los delitos de homicidio premeditado.

Según la normativa vigente en el país asiático, este tipo de conductas puede ser castigado con cadena perpetua o incluso pena de muerte. Sin embargo, aunque la pena capital continúa existiendo legalmente en Tailandia, el país no realiza ejecuciones desde 2018.

Tras conocerse la captura, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia confirmó a la cadena pública ABC Australia que ya se encuentra prestando asistencia consular al ciudadano detenido.

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Australia hace parte del grupo de países cuyos ciudadanos pueden ingresar a Tailandia sin necesidad de visado previo, una política que ha impulsado el flujo turístico hacia ese destino.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno australiano citadas en el reporte, más de 98.000 australianos visitaron Tailandia durante 2025.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando evidencia mientras el proceso judicial avanza y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre uno de los casos que ha generado mayor impacto en las últimas horas.

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