Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que las lluvias han comenzado a aliviar los 14 incendios forestales activos en el departamento, luego de un periodo crítico que dejó un saldo de más de 11.200 hectáreas afectadas. Según comunicó la mandataria durante un sobrevuelo por las zonas más perjudicadas, como San Luis, Valle de San Juan y Ortega, las recientes precipitaciones son determinantes para controlar y extinguir los focos de fuego que amenazan la cobertura vegetal del Tolima. A pesar de este progreso, el panorama ambiental sigue siendo preocupante. La administración departamental reportó que, en la última semana, los incendios pasaron de 46 a 14, evidenciando la magnitud de la emergencia vivida y la importancia de que la población mantenga la precaución frente a nuevas eventualidades.

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En paralelo con la reducción gradual de la emergencia ambiental, persisten secuelas sociales y materiales notables, sobre todo en municipios como Ortega, que enfrenta una situación todavía más compleja tras ser afectado también por un reciente sismo. De acuerdo con el alcalde Diego Matiz Garzón, se instaló un centro de acopio frente al Palacio Municipal para recibir ayudas. El llamado del mandatario local incluye mercados, kits de aseo, kits de cocina y todo tipo de contribuciones que puedan aliviar las necesidades básicas de los damnificados. Adicionalmente, la recuperación de las viviendas derruidas requiere materiales de construcción como tejas, cemento y bloques, así como insumos agrícolas y pecuarios vitales (melaza y heno), ya que muchas familias campesinas vieron desaparecer su sustento.

Mientras organismos de socorro continúan patrullando los puntos críticos, la atención se mantiene en áreas donde las llamas persisten o pueden reactivarse, como Carmen de Apicalá, Alvarado y San Luis. En este último municipio, la Policía Nacional apoya con aeronaves para contener un foco que ya ha consumido 4.000 hectáreas. Ante la magnitud del daño ambiental y la vulnerabilidad social, la gobernadora Matiz hizo una advertencia firme contra quienes insistan en realizar las llamadas ‘quemas controladas’, recordando que el Código Penal contempla castigos severos para estas prácticas, consideradas peligrosas e irresponsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ayudas humanitarias están solicitando en Ortega, Tolima, tras los incendios forestales?

Según el alcalde Diego Matiz Garzón, Ortega requiere apoyo con mercados, kits de aseo, kits de cocina, materiales de construcción como tejas, cemento y bloques, así como insumos agrícolas y pecuarios como melaza y heno. Esto es fundamental para atender a las familias afectadas tanto por los incendios como por el sismo reciente.

¿Qué sanciones contempla el Código Penal frente a las ‘quemas controladas’ en Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, el Código Penal prevé sanciones severas para quienes realicen ‘quemas controladas’ en el Tolima, debido a los riesgos ambientales y sociales que conllevan estas prácticas. La administración departamental tomará acciones estrictas para mitigar estos comportamientos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.