Por: El Espectador

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Un presunto hurto registrado cerca del mediodía en la calle 63 con carrera 24, en Bogotá, es materia de investigación por parte de la Policía Nacional. De acuerdo con la información preliminar compartida por las autoridades, el suceso tuvo lugar cuando un ciudadano transitaba en su vehículo y fue interceptado por cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas. Los responsables, según el reporte, intimidaron a la víctima utilizando un arma de fuego y la despojaron de una maleta que contenía dinero.

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Aunque ningún ciudadano resultó herido durante el hecho, la incertidumbre gira en torno a la cuantía del dinero hurtado, pues hasta el momento no se ha establecido el monto exacto. Según la Policía, la verificación de esta suma está en curso y depende de la investigación que adelanta la entidad financiera involucrada en el caso.

Un aspecto relevante en este incidente es que la entidad bancaria le había ofrecido a la víctima el servicio de acompañamiento policial, mecanismo destinado a reforzar la seguridad de quienes transportan sumas considerables de dinero. Sin embargo, la persona afectada optó, de manera voluntaria, por no aceptar este apoyo ofrecido por la Policía Nacional. Así lo confirmaron fuentes oficiales, que también indican que tras conocerse el hurto, las autoridades desplegaron rápidamente unidades investigativas para esclarecer lo sucedido.

En ese sentido, se conformó una cápsula investigativa, grupo especializado encargado de recopilar pruebas e indicios destinados a identificar a los responsables. La Policía avanza en la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la zona y realiza labores de vecindario, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los cuatro hombres antes y después del ataque. Estas acciones buscan no solo esclarecer la manera como ocurrió el hurto, sino también reunir elementos que permitan avanzar en la individualización de los implicados y, eventualmente, lograr su captura.

Según lo informado, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas investigativas, haciendo énfasis en la obtención de elementos probatorios que conduzcan a la identificación de los autores materiales de este hecho, así como a la determinación precisa del monto hurtado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el acompañamiento policial para retiros de dinero en Bogotá?

El acompañamiento policial es un servicio ofrecido por entidades financieras en Bogotá a sus clientes que deben transportar sumas importantes de dinero. Permite que la Policía Nacional brinde protección durante el trayecto, reduciendo el riesgo de hurtos. En el caso analizado, la víctima decidió no solicitar este servicio antes del incidente, según lo reportado por la Policía.

¿Cómo avanza la investigación del hurto ocurrido en la calle 63 con carrera 24 en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la investigación avanza con la revisión de cámaras de seguridad del sector y labores de vecindario para seguir el recorrido de los implicados. Además, se conformó una cápsula investigativa encargada de recopilar pruebas que permitan individualizar a los responsables e identificar el monto exacto del dinero hurtado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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