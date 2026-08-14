Por: Portal Bogotá

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a la primera dama, Carolina Deik, entregó un balance detallado sobre el apoyo que la administración distrital y los ciudadanos capitalinos han suministrado a los afectados por el temblor que sacudió el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero el pasado 10 de agosto de 2026. Según información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ha articulado una respuesta amplia en distintos frentes para atender la emergencia.

Entre las principales acciones, el alcalde Galán confirmó que se enviaron 30 ingenieros, de los cuales 11 pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y 19 a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), hacia Quibdó con el objetivo de evaluar daños en infraestructura y viviendas. Además, se destinaron cinco ingenieros a Armenia bajo el mismo propósito. La operación ha contado también con el desplazamiento de 18 funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá a Pereira para labores de reconexión de las redes de agua, y posteriormente este equipo apoyará en Buenaventura. A este despliegue se suman 100 miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), quienes ya estaban presentes en Cali y Pereira desde el inicio de la emergencia.

En cuanto a la ayuda humanitaria, una campaña liderada por Carolina Deik logró, hasta el 13 de agosto, recolectar y enviar 344 toneladas de alimentos y artículos de aseo. Según la primera dama, se preveía alcanzar las 500 toneladas de ayudas a lo largo del día, las cuales serían transportadas hacia las regiones impactadas, utilizando 63 camiones y con el apoyo de tres vehículos adicionales para organizar los materiales entre los puntos de recolección dentro de Bogotá.

Se mantienen activos cuatro puntos de acopio: la sede administrativa de la Cruz Roja, el estadio El Campín, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes. De acuerdo con Deik, se hace un llamado a los ciudadanos a que continúen apoyando y dirijan sus donaciones especialmente a la Cruz Roja, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes, con el fin de optimizar el flujo de voluntarios. Las donaciones solicitadas incluyen agua potable, alimentos no perecederos, productos de higiene personal, cobijas, artículos para bebés, insumos médicos y alimentos para mascotas. El alcalde y la primera dama reiteraron su invitación a la solidaridad para que las ayudas continúen durante el fin de semana.

¿Qué tipo de ayudas humanitarias se están recolectando en Bogotá para los afectados por el terremoto?

De acuerdo con la administración distrital, las donaciones recolectadas incluyen agua potable, alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, cobijas, colchonetas, toldillos, insumos para bebés, guantes quirúrgicos, tapabocas, botiquines, linternas, baterías y alimento para mascotas. Estos productos buscan responder a las necesidades básicas y de emergencia de quienes sufrieron las consecuencias del temblor.

¿Dónde están ubicados los puntos de acopio para donaciones en Bogotá?

Según el balance entregado por la Alcaldía, los puntos de recolección activos en Bogotá son la sede administrativa de la Cruz Roja, el estadio El Campín, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes. Cada uno tiene horarios específicos para la recepción de ayudas, facilitando la entrega de donaciones por parte de la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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