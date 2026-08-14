Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su vocación solidaria, nuevamente demuestra su compromiso ante situaciones adversas, respondiendo con contundencia a la emergencia nacional causada por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto que impactó de manera significativa a ciudades y poblaciones del suroccidente de Colombia. Según información oficial brindada por el portal Bogota.gov.co, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio inicio al traslado de equipos especializados hacia la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, con el fin de apoyar la recuperación y el restablecimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, golpeados por el sismo.

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De acuerdo con lo reportado por Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, una comisión compuesta por 18 expertos en manejo de agua fue desplazada hacia el eje cafetero para prestar asistencia técnica y asesoría directa a la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Este grupo de especialistas no solo aporta conocimientos avanzados sino que también traslada maquinaria específica como equipos de presión-succión, materiales esenciales para reparaciones y personal con perfiles en ingeniería, tecnología y operación de redes de acueducto y alcantarillado. Su papel central será evaluar detalladamente el estado en que quedaron las infraestructuras tras el movimiento telúrico y participar de manera activa en el diagnóstico y refacción de redes dañadas.

La gerente destacó que la intervención de la EAAB responde a directrices del Distrito y del alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha instruido poner a disposición de los pereiranos todos los recursos técnicos y operativos de la capital del país. Esto evidencia un esfuerzo coordinado para aliviar la crisis de acceso al agua potable y saneamiento en Pereira, uno de los sectores más sensibles tras un evento sísmico de tal magnitud. Además, Avendaño afirmó que la empresa sigue abierta a colaborar con otras ciudades perjudicadas por el sismo, por lo que desde la EAAB se mantiene un monitoreo permanente para valorar las solicitudes de apoyo adicionales, en función de la capacidad disponible.

El equipo de trabajadores seleccionados viajará en la noche del viernes hacia Pereira y las labores de intervención iniciarán tan pronto la empresa local lo determine. Todo este despliegue busca contribuir a una rápida reactivación de los servicios básicos para los habitantes afectados, reafirmando el papel solidario y eficaz de Bogotá en tiempos de crisis, según refiere Bogota.gov.co.

¿Qué hace la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para apoyar a Pereira tras el terremoto?

La EAAB distribuyó maquinaria especializada, materiales y un equipo experto de 18 personas entre ingenieros, tecnólogos y operadores para evaluar y reparar las infraestructuras de acueducto y alcantarillado dañadas en Pereira. Esta asistencia incluye diagnóstico técnico, apoyo operativo y coordinación con la empresa local Aguas y Aguas de Pereira.

¿Quiénes conforman el equipo que Bogotá envió a Pereira para la emergencia por el terremoto?

El equipo enviado por Bogotá está compuesto por profesionales seleccionados por su experiencia técnica y capacidad, entre los cuales se encuentran ingenieros, tecnólogos y operadores especializados en redes de acueducto y alcantarillado. Este grupo viaja con maquinaria y materiales necesarios para apoyar la reparación y recuperación de los servicios afectados, según lo dispone la EAAB y la empresa local de Pereira.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.