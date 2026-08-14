Se conocieron nuevos detalles detrás de la balacera en la calle 63 con carrera 24 de Bogotá, que involucró una camioneta BMW que resultó seriamente afectada. Precisamente surgió una decisión del conductor que sorprendió a las autoridades que investigan el caso.

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Los hechos ocurrieron sobre el mediodía de este viernes 14 de agosto cerca del gimnasio Smartfit y por el concurrido sector del 7 de agosto. De hecho, esa zona tiene una alta afluencia vehicular, por lo que la situación ocasionó un enorme trancón.

Novedad con conductor afectado por la balacera en la calle 63 de Bogotá

La víctima del hurto pudo requerir un acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, ya que cargaba una suma considerable de dinero. La entidad financiera en la que tiene una cuenta le ofreció el soporte una vez lo atacaron, pero el comandante de la estación de Teusaquillo, el teniente coronel Andrés Melenje, aseguró que el hombre no optó por este servicio.

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Detalles de la balacera que involucró un BMW en Bogotá

El conductor se movilizaba en la lujosa camioneta por la calle 63, cuando en el semáforo de la carrera 24 lo abordaron cuatro sujetos que iban en dos motos. Los delincuentes le sacaron armas de fuegos para arrebatarle un maletín que llevaba una considerable cantidad de dinero.

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Al parecer, la víctima se resistió a entregar sus bienes, por lo que los rateros abrieron fuego, lo que causó pánico en la zona. Esto hizo que el BMW chocara conta el separador; la camioneta recibió impactos de bala y uno de los vidrios resultó destruido. Al parecer, los delincuentes lograron su cometido, aunque no se ha confirmado si se llevaron todo el botín

#BOGOTÁ. Al mediodía de este 14AGO, se registró una balacera en la loc/Teusaquillo, calle 63 con carrera 24.​ Según los primeros reportes; al parecer, se trataría de un fleteo, donde sujetos armados en motocicleta habrían interceptado y atracado a los ocupantes de una camioneta. pic.twitter.com/23G7IF2sb2 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 14, 2026

Tampoco se ha verificado el monto exacto que le querían quitar a la víctima, se dice que en la maleta habría un total de 300 millones de pesos. Las autoridades manifestaron que se llevaron el morral, pero no confirmaron si contenía el dinero que los ladrones querían hurtar.

El tiroteo no dejó heridos, más allá de los daños materiales del vehículo azul oscuro. Pese a que la víctima no pidió acompañamiento, la Policía aclaró que seguirá con la investigación para saber más sobre esta banda de atracadores y qué había detrás de sus acciones delictivas.

“Entre las acciones previstas está la revisión de cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector, con el propósito de identificar los movimientos de los presuntos responsables antes, durante y después del hurto”, dijo el comandante de Teusaquillo en un testimonio recogido por La FM.

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