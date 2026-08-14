Por: Portal Bogotá

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Luego del sismo ocurrido el lunes 10 de agosto, que impactó a varias ciudades de Colombia, la administración de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, activó de inmediato un plan de revisión para asegurar la integridad de los puentes ubicados en la ciudad. De acuerdo con las directrices emitidas por el mandatario, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), bajo la dirección de Orlando Molano, desplegó su equipo técnico para iniciar un proceso de inspección estructural sobre los pasos elevados tanto vehiculares como peatonales, buscando identificar o descartar cualquier daño producto del movimiento telúrico.

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Según declaraciones del propio Orlando Molano, director del IDU, desde el mismo lunes del sismo, el instituto activó los protocolos de inspección de seguridad sobre la infraestructura bajo su responsabilidad. El propósito de esta intervención es lograr la revisión de 233 puentes en diferentes corredores viales de Bogotá. Hasta el momento, los puentes verificados no presentan daños estructurales, situación que aporta tranquilidad a la ciudadanía frente a la seguridad de estas obras.

Las primeras inspecciones han cubierto sectores clave de la ciudad, como la avenida 68, avenida Boyacá, autopista Norte, carrera 30 y autopista Sur, donde se han revisado puentes vehiculares y peatonales. Además, se verificó el puente vehicular en construcción de la autopista Sur con avenida Bosa. El IDU continuará con las inspecciones en otras vías principales como la carrera 30, las calles 80 y 26, y las avenidas de Las Américas y Primero de Mayo durante los próximos días.

La verificación estructural está a cargo de un equipo conformado por ingenieros civiles especializados en estructuras, quienes realizan inspecciones visuales detalladas. Estos expertos revisan aspectos fundamentales como la alineación de las vigas, el estado de los tableros y los apoyos de neopreno (elementos de caucho sintético que amortiguan movimientos y vibraciones entre el puente y sus columnas), el funcionamiento de las juntas de dilatación, la existencia de asentamientos o hundimientos en las pilas, la presencia de grietas que puedan afectar la estabilidad y la integridad de las conexiones metálicas.

En los recorridos liderados por el director del IDU, se inspeccionaron varios puentes importantes, incluidos los de la autopista Sur con avenida Villavicencio, los puentes de Matatigres en la diagonal 40 sur con carrera 33 y los puentes de la autopista Norte en las calles 116 y 134. Particularmente relevante es el puente en construcción sobre la autopista Sur con avenida Bosa, cuyos avances superan el 47 % y donde, de acuerdo con el director Molano, las torres de soporte están firmemente ancladas y las vigas no presentan desplazamiento alguno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué revisa el IDU en la inspección de puentes tras un sismo en Bogotá?

Durante la inspección de puentes después del sismo, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) revisa elementos como la alineación de las vigas, el estado de los tableros, los apoyos de neopreno, el funcionamiento de las juntas de dilatación, así como posibles asentamientos o grietas en las pilas y las conexiones metálicas del puente. Todo esto es realizado por ingenieros civiles especializados en estructuras, según informó el director Orlando Molano.

¿Cuántos puentes en Bogotá se han revisado tras el sismo del 10 de agosto?

De acuerdo con información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la meta es revisar 233 puentes en Bogotá luego del sismo del 10 de agosto. Las inspecciones ya han cubierto corredores principales, y hasta ahora, los puentes revisados no presentan daños estructurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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