Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) comunicó la suspensión de la Ciclovía Nocturna y los ciclopaseos que estaban programados para el jueves 13 de agosto en Bogotá como gesto de solidaridad hacia las familias y comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto en varias ciudades de Colombia. De acuerdo con el comunicado oficial, la reprogramación del evento denominado “Paseo bajo las Estrellas” será informada oportunamente a través de los canales institucionales del IDRD, con el fin de mantener a la ciudadanía actualizada sobre la nueva fecha.

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La decisión del IDRD responde a una intención de respeto y consideración hacia quienes han sido golpeados por la emergencia sísmica. Tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como el Instituto agradecieron la comprensión de los ciudadanos y ratificaron su compromiso con el bienestar, la convivencia y el cuidado colectivo. Según información de la Administración distrital, se reitera la solidaridad con quienes atraviesan este difícil momento y se hace un llamado a la unidad y el apoyo mutuo.

Así mismo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó a los ciudadanos a sumarse a la atención de las personas afectadas, realizando donaciones en especie. Para organizar de manera eficiente la ayuda, se recomendó que los ciudadanos consulten previamente los elementos requeridos y los entreguen únicamente en los puntos habilitados por el Distrito y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.

Los centros de acopio estarán disponibles de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., a excepción de la sede administrativa de la Cruz Roja, que opera las 24 horas. Los puntos específicos están localizados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 # 22-61), Usaquén (calle 161A # 7F-55), Unicentro (carrera 15 # 124-30) y la Cruz Roja Colombiana (carrera 24 # 73-38). En estos lugares se están recibiendo donaciones de elementos para hábitat y descanso como cobijas, colchonetas, almohadas y toldillos, así como agua potable y productos de higiene personal, entre los que se incluyen cepillos y crema dental, jabón, toallas higiénicas, papel higiénico, protector solar, pañales desechables y máquinas de afeitar.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD destacaron que la información detallada sobre los puntos de recolección y los listados de productos requeridos está disponible en sus redes oficiales, promoviendo así una ayuda organizada y efectiva para quienes más lo necesitan en esta coyuntura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la Ciclovía Nocturna en Bogotá el 13 de agosto?

La suspensión de la Ciclovía Nocturna y los ciclopaseos del 13 de agosto fue anunciada oficialmente por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como una muestra de respeto y solidaridad, debido al sismo de magnitud 7,4 que afectó varias ciudades de Colombia el 10 de agosto. Según el comunicado, se busca honrar a las familias y comunidades impactadas por la emergencia.

¿Cuáles son los puntos de acopio para donar a los afectados por el sismo en Bogotá?

De acuerdo con la información dada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, los puntos de acopio operan en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Usaquén, Unicentro y la sede administrativa de la Cruz Roja. En estos lugares, habilitados por el Distrito, los ciudadanos pueden llevar donaciones como cobijas, agua potable, artículos de higiene personal y otros elementos esenciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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