Por: Portal Bogotá

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La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) presenta hasta el 15 de agosto el Ciclo II de la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales, una iniciativa que se consolida como espacio clave para la experimentación y reflexión en torno al arte contemporáneo en Bogotá. Esta programación reúne cinco exposiciones que permiten examinar, a través de diversos lenguajes artísticos, los vínculos profundos existentes entre el territorio, la memoria colectiva, el patrimonio, la arquitectura y las transformaciones que ha vivido la ciudad.

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De acuerdo con la información difundida por la FUGA, las Salas de Exposición de la entidad se configuran durante este ciclo como espacios de encuentro donde el público es invitado a observar la ciudad desde perspectivas renovadas. Las obras buscan reflexionar sobre la manera en la que se perciben y viven los espacios urbanos, cómo estos son transformados por sus habitantes y el papel del arte en esa resignificación.

Las exposiciones centrales de este ciclo son ‘Lo que soporta la montaña’, de Lucas Gallego y Carolina Borrero, ‘Fábrica’, de César Faustino, ‘SPOLIA’, de Studio GL, ‘Metrópolis 2027’ y ‘Armas de negación de área’. Cada una de estas propuestas desarrolla diferentes aproximaciones al paisaje urbano y al patrimonio construido, explorando cuestiones como las huellas del pasado en la arquitectura, el efecto de las transformaciones urbanas y la conexión entre los habitantes y su entorno en el siglo XXI.

La Bienal no solo fortalece la oferta cultural de la FUGA, sino que también promueve el acceso gratuito a experiencias que estimulan el pensamiento crítico y la valoración del patrimonio cultural. Según la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, cualquier persona puede asistir libremente y recorrer tanto las exposiciones como participar de la experiencia, que busca conectar la creación artística con la memoria histórica y la vida cotidiana de Bogotá.

El Ciclo II de la VIII Bienal se lleva a cabo de martes a sábado, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., en las salas de Exposición y el Auditorio del Teatro FUGA, ubicado en la calle 10 #3-16. El acceso es libre y está abierto al público general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las exposiciones que hacen parte del Ciclo II de la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales FUGA?

En el Ciclo II de la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales FUGA, se presentan cinco exposiciones principales: ‘Lo que soporta la montaña’ de Lucas Gallego y Carolina Borrero, ‘Fábrica’ de César Faustino, ‘SPOLIA’ de Studio GL, además de ‘Metrópolis 2027’ y ‘Armas de negación de área’. Estas muestras abordan temas como el patrimonio, la arquitectura y las transformaciones urbanas, a través de distintos lenguajes del arte contemporáneo.

¿Cuál es el horario y el lugar para visitar la Bienal de Artes Plásticas y Visuales FUGA en Bogotá?

Según la información proporcionada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Bienal puede visitarse de martes a sábado, en un horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Las exposiciones se encuentran en las salas de Exposición y el Auditorio del Teatro FUGA, localizado en la calle 10 #3-16, y la entrada para todo el público es libre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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