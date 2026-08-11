Por: El Espectador

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En la mañana de este lunes, Colombia vive una de sus jornadas más tristes tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país. Según el balance oficial entregado por el presidente Abelardo de la Espriella desde Pereira, una localidad especialmente golpeada, la cifra de víctimas y los daños materiales continúan en aumento con el paso de las horas. El último reporte incluye 181 personas fallecidas, 2.595 heridas, 195 desaparecidas, así como 1.136 viviendas completamente destruidas y 48 edificios colapsados. Además, 8.357 viviendas presentan averías, al igual que 807 centros educativos, 85 centros de salud y 377 espacios comunitarios. En infraestructura vial, se reportan 74 vías afectadas y 16 acueductos dañados, además de un aeropuerto con problemas en su pista.

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El Servicio Geológico Colombiano señaló que la magnitud de este sismo no se registraba en el país desde hace 10 años. La movilización y solidaridad no se hizo esperar. Bogotá, aunque con menos daños, expresó su apoyo suspendiendo la ciclovía nocturna prevista para el jueves 13 de agosto en el marco del Festival de Verano. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) comunicó oficialmente la suspensión y expresó: “Desde el IDRD expresamos nuestra solidaridad con quienes atraviesan este difícil momento y nos unimos al llamado a la unión, el cuidado y el apoyo colectivo. Hoy, más que nunca, acompañamos a Colombia y a las comunidades que necesitan del respaldo de todos”. Esta decisión busca honrar el duelo nacional y apoyar la recuperación del país, conforme se informará oportunamente la reprogramación de la ciclovía.

Frente al sismo, Bogotá se mantuvo firme y las afectaciones fueron moderadas, concentrándose principalmente en las estructuras físicas. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), hasta las 10:30 p. m. se recibieron 240 reportes ciudadanos relacionados con la verificación de inmuebles. De estos, 150 fueron atendidos, lo que implicó la revisión de 4.796 unidades habitacionales en localidades como Suba, Usaquén, Kennedy y Chapinero. Las novedades o afectaciones se concentraron en diez localidades, incluyendo Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, entre otras. Por otro lado, la Secretaría de Hábitat atiende 464 quejas ciudadanas sobre posibles fallas de construcción en viviendas, reportes que pueden seguir enviándose por correo o a la línea de emergencias 123. El programa de inspectores postsismo del IDIGER permanece activo para responder a alertas sobre el estado de las viviendas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños provocados por el terremoto en Colombia según el último balance?

De acuerdo con el balance oficial entregado por el presidente Abelardo de la Espriella y fuentes como el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto dejó 181 muertos, 2.595 heridos, 195 desaparecidos y grandes daños en infraestructura: 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas, 48 edificios colapsados, 807 centros educativos y 85 centros de salud dañados, 74 vías afectadas, 16 acueductos y una pista de aeropuerto también sufrieron daños.

¿Cómo fue la respuesta de Bogotá ante el sismo y cuáles fueron las principales afectaciones registradas?

Bogotá, según lo informado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), presentó afectaciones leves concentradas en estructuras y construcciones. Se recibieron y atendieron más de un centenar de reportes en localidades como Suba y Kennedy, y la Secretaría de Hábitat atiende cientos de quejas por posibles fallas constructivas, demostrando una respuesta coordinada y solidaria de la capital.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.