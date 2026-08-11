Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa anuncia una nueva oportunidad laboral, pues abrirá una convocatoria pública destinada a empleos de planta en el Distrito. Según información oficial, las inscripciones corresponden a la tercera fase de la convocatoria de Gestores del Orden, programa adscrito a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). La inscripción iniciará el miércoles 12 de agosto de 2026, así que es importante que usted conozca y prepare con anticipación toda la documentación requerida para participar.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la convocatoria está dirigida a quienes se desempeñan como auxiliares administrativos, técnicos operativos o profesionales universitarios. Para la postulación, los aspirantes deberán presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el principal documento de identificación en Colombia. Igualmente, se exigirá la certificación de la formación académica, es decir, documentos que acrediten los estudios concluidos por el candidato. Quienes tengan capacitaciones adicionales, como cursos de primeros auxilios o resolución de conflictos, pueden aportar los certificados respectivos, pues son valorados dentro del proceso, independientemente del tipo de formación.

Además, será necesario adjuntar certificaciones laborales que registren la experiencia previa de los postulantes. Estas certificaciones deben detallar claramente las funciones que se han desempeñado en cargos anteriores, con el objetivo de valorar la trayectoria laboral de cada uno.

El proceso de aplicación puede ser consultado en detalle a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Allí se encuentra la información completa para los interesados en participar en la tercera fase de los Gestores del Orden (SDSCJ), permitiendo así transparencia y acceso equitativo al proceso.

Finalmente, la Secretaría recuerda la importancia de participar activamente en la denuncia de cualquier hecho que atente contra la seguridad o la convivencia ciudadana, para lo cual pone a disposición la Línea de Emergencias 123, herramienta clave en la lucha contra el crimen en Bogotá.

¿Cuándo inicia la convocatoria para los Gestores del Orden en Bogotá?

La tercera fase de inscripciones para los Gestores del Orden comenzará el miércoles 12 de agosto de 2026, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Es fundamental que los interesados revisen los requisitos y preparen con anticipación los documentos requeridos para no quedar por fuera del proceso.

¿Qué documentos se necesitan para postularse a la convocatoria de Gestores del Orden en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los aspirantes deben alistar fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificaciones de estudios concluidos, certificados de capacitaciones adicionales, y certificaciones laborales detallando funciones ejecutadas. Estos documentos son imprescindibles para la postulación exitosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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