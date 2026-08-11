Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá ha recordado a los propietarios de predios que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) del impuesto predial la importancia de cumplir puntualmente con el calendario de pagos. Según la entidad, el viernes 14 de agosto es la fecha límite para cancelar la segunda cuota, una medida que permite distribuir el valor anual de este tributo en cuatro giros sin intereses, siempre y cuando se respete el cronograma establecido. El SPAC hace parte de la campaña ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, orientada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la capital.

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En 2026, 27.395 propietarios optaron por el SPAC, lo que representa un incremento de 1.805 predios respecto a 2025, cuando fueron 25.590 los contribuyentes que escogieron esta alternativa, un aumento cercano al siete por ciento. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, las localidades de Suba (5.516 predios) y Usaquén (4.293 predios) son las que más han preferido este mecanismo de pago.

Como explicó Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, “el SPAC les permite a los contribuyentes organizar el pago de su impuesto predial a lo largo del año y cumplirle a Bogotá sin afectar su presupuesto”. Verástegui reiteró la invitación a quienes eligieron este método a pagar la segunda cuota antes del 14 de agosto y mantenerse al día con los plazos de los pagos restantes.

Para verificar el estado de sus obligaciones y generar el cupón de pago, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial de la Secretaría de Hacienda, acceder a la Oficina Virtual, iniciar sesión, consultar las obligaciones pendientes y descargar el documento correspondiente. Es necesario habilitar las ventanas emergentes del navegador para visualizar y bajar los archivos correctamente. El pago puede efectuarse en línea por medio de PSE (Pagos Seguros en Línea) o presencialmente en las entidades financieras autorizadas, siempre presentando el cupón impreso. La Secretaría de Hacienda advierte sobre la importancia de usar únicamente los canales oficiales y evitar intermediarios o enlaces sospechosos recibidos por mensajes o redes sociales.

Las próximas fechas relevantes para el SPAC predial 2026 son el 2 de octubre para la tercera cuota y el 4 de diciembre para la cuarta y última cuota del año. Mantenerse al día permitirá conservar este beneficio y seguir apoyando los servicios y programas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para el impuesto predial en Bogotá?

El SPAC es un mecanismo que permite a los propietarios de predios en Bogotá dividir el pago del impuesto predial unificado en cuatro cuotas anuales sin intereses, siempre y cuando cumplan con los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Para acceder y conservar este beneficio es indispensable no retrasarse en los pagos y consultar periódicamente el estado de sus obligaciones en la Oficina Virtual oficial.

¿Cuáles son las fechas clave para pagar las cuotas del impuesto predial con el SPAC en 2026?

En 2026, quienes se acogieron al SPAC deben prestar atención a tres fechas oficiales: la segunda cuota vence el 14 de agosto, la tercera el 2 de octubre y la cuarta el 4 de diciembre, según la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Cumplir puntualmente cada plazo garantiza poder seguir usando este esquema y evitar intereses por mora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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