Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Parque, uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la ciudad y administrado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), conmemora sus 90 años de historia ofreciendo actividades para toda la familia en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La celebración tendrá como evento central la obra inaugural del XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá. La pieza seleccionada es ‘Circocina Balanceada’, una propuesta escénica que combina el humor del teatro con el arte circense y la comedia musical, y que será presentada el domingo 16 de agosto de 2026, a las 6:30 p. m., con entrada gratuita para todos los asistentes, según la información publicada por Bogotá.gov.co.

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‘Circocina Balanceada’ narra la historia de un singular día de trabajo en el restaurante de los personajes chef Pankeka y su ayudante Vicky Vicky. La trama se torna caótica y divertida conforme los pedidos se acumulan y Vicky Vicky enfrenta una serie de emociones que afectan su ánimo, dando paso a situaciones inesperadas. En este ambiente de constante movimiento, los ingredientes son el equilibrio, la destreza en las acrobacias y el talento para el riesgo. Todo bajo un tono cómico, llevando a los protagonistas a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el trabajo en equipo y la necesidad de encontrar un balance entre las emociones y las responsabilidades diarias.

Esta programación, de acuerdo con lo expuesto por el Instituto Distrital de las Artes, busca fortalecer el acceso a la cultura y a las artes escénicas entre los habitantes de Bogotá, resaltando la relevancia de los eventos gratuitos como herramientas inclusivas para acercar a niños, jóvenes y adultos a propuestas artísticas de calidad. La obra ‘Circocina Balanceada’ hace parte del espíritu festivo y diverso que caracteriza al XXI Festival de Teatro y Circo de la ciudad, el cual reúne diferentes espectáculos e invita a los ciudadanos a celebrar la creatividad local en espacios reconocidos como el Teatro El Parque, ubicado en la carrera Quinta #36-05.

La agenda cultural de Bogotá continúa ampliando su alcance a diferentes públicos y reafirma el compromiso institucional de Idartes por mantener activa y vibrante la escena teatral y circense, especialmente en fechas conmemorativas que resaltan el valor del patrimonio cultural de la capital colombiana.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra 'Circocina Balanceada' en Bogotá?

La obra 'Circocina Balanceada' se presentará el domingo 16 de agosto de 2026, a las 6:30 p. m., en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera Quinta #36-05, de acuerdo con la información oficial de Bogotá.gov.co. La entrada a este evento será libre para todos los asistentes.

¿Qué temáticas y formatos artísticos aborda la obra 'Circocina Balanceada'?

‘Circocina Balanceada’ fusiona humor teatral, circo y comedia musical para contar la historia de chef Pankeka y Vicky Vicky, quienes enfrentan desafíos emocionales y laborales en su restaurante. La obra resalta la importancia del trabajo en equipo, la comunicación y el equilibrio emocional, recurriendo a acrobacias, riesgo y situaciones cómicas dentro de un formato interactivo y familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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