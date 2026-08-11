Por: El Espectador

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 reportado en la mañana de este lunes, Bogotá experimentó una jornada marcada por la inquietud ciudadana y la acción de los organismos de gestión del riesgo. Si bien la capital no sufrió colapsos de infraestructuras de grandes proporciones, sí se registraron daños visibles en viviendas y oficinas, algunos de los cuales activaron los protocolos preventivos de las autoridades distritales. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que, hasta las 10:30 p. m., recibió 240 llamadas solicitando la verificación de inmuebles, logrando atender 150 de estos casos, lo que representa la revisión de 4.796 unidades habitacionales, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy y Chapinero, de acuerdo con datos oficiales.

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Los reportes de afectaciones se concentraron especialmente en diez localidades: Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz. No obstante, el análisis técnico ofrecido por IDIGER transmitió tranquilidad a la ciudadanía, pues no se identificaron daños estructurales de nivel moderado o severo que pusieran en entredicho la habitabilidad de las edificaciones evaluadas. A pesar de ello, se tomaron decisiones preventivas, entre ellas la evacuación de una vivienda en San Cristóbal, donde tres adultos debieron salir temporalmente, luego de que los propietarios no acataran recomendaciones formuladas en visitas técnicas anteriores, según señaló la entidad distrital.

Además, en la Calle 188 se reforzó con apuntalamiento una columna en el sótano de un parqueadero residencial, intervención realizada con el equipo USAR Colombia (Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de Colombia), debido a deficiencias constructivas. Este incidente fue ampliamente compartido en redes sociales, donde circuló un video de emergencias en el conjunto residencial San Pedro 2, en el sector Mazurén, lo que desencadenó la respuesta inmediata de las autoridades para inspecciones adicionales.

IDIGER recordó a la comunidad que es fundamental reportar de inmediato cualquier daño en edificaciones que presente aberturas mayores a 2 milímetros, pérdida de verticalidad, desprendimientos o afectaciones en elementos esenciales como muros, columnas, vigas o entrepisos. Sin embargo, de acuerdo con el ingeniero civil Gonzalo Duque, de la Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales), no todo daño necesariamente implica un riesgo de colapso ni restringe la habitabilidad de una vivienda. Destacó que es importante diferenciar entre grietas estéticas, ubicadas en mampostería o muros divisorios, y aquellas que afectan la estructura principal, como vigas o columnas, pues estas últimas sí podrían representar un riesgo mayor, según explicó en entrevista con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas se deben tomar si una vivienda tiene grietas después de un terremoto en Bogotá?

Según el IDIGER, en caso de observar grietas con aberturas superiores a 2 milímetros, pérdida de verticalidad, desprendimientos o daños en muros, columnas, vigas o entrepisos –elementos pertenecientes a la estructura principal– se debe reportar de manera inmediata a las autoridades competentes para una evaluación técnica. No toda grieta representa un riesgo estructural, pero es esencial que un experto determine si la vivienda es habitable.

¿Cómo identificar si una grieta es estructural o solo estética tras un sismo?

De acuerdo con el ingeniero Gonzalo Duque, citado por El Espectador, las grietas estéticas suelen aparecer en la mampostería o muros divisorios y, aunque pueden requerir reparación, no comprometen la estructura principal. En cambio, una grieta estructural afecta elementos como vigas o columnas, lo que sí puede poner en riesgo la estabilidad de la edificación y exige una revisión especializada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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