Por: El Espectador

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El próximo 11 de agosto tendrá lugar un sentido homenaje en memoria del senador Miguel Uribe Turbay, al cumplirse el primer año de su fallecimiento. La jornada, convocada por su familia y respaldada por integrantes del Congreso de la República, busca recordar la vida y el legado de quien fuera una figura influyente en la política nacional. De acuerdo con lo anunciado por Miguel Uribe Londoño, padre del senador, la conmemoración arrancará a las 2:00 p. m. con una misa en la parroquia La Inmaculada Concepción, ubicada en la dirección Carrera 11A # 88-12, en Bogotá. Este acto litúrgico ha sido difundido a través de las redes sociales de la familia como una invitación abierta a quienes deseen unirse en la memoria de Miguel Uribe Turbay.

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Posteriormente, la programación contempla la develación de un monumento en el parque que ahora lleva su nombre, anteriormente conocido como ‘El Golfito’. Este espacio fue testigo del trágico ataque en contra del entonces senador el 7 de junio de 2025, lo que le confiere un profundo valor simbólico a la ceremonia. La actividad está prevista para las 6:00 p. m. y cuenta con el respaldo tanto de la familia Uribe como de parlamentarios como Jhonatan Pulido, conocido como “Jota Pe” Hernández, quien lideró el impulso del proyecto de ley para honrar a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, recordó la trascendencia de Miguel Uribe Turbay y la importancia de este aniversario, enviando mensajes de solidaridad a quienes han sufrido pérdidas recientes por un terremoto que afectó a varias familias. Por su parte, el expresidente Iván Duque enfatizó que el legado del senador se mantendrá vigente y que su muerte continúa siendo motivo de dolor y reflexión. Según Iván Duque, la memoria de Miguel Uribe Turbay sirve de ejemplo sobre la necesidad de fortalecer al Estado frente a quienes cometen crímenes contra sus líderes.

La búsqueda de justicia persiste en su entorno familiar. María Claudia Tarazona manifestó en entrevista con El Espectador el 2 de julio que esperan avances para esclarecer a los verdaderos responsables del asesinato del senador. Además, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación sobre la naturaleza política de este crimen, señalando la importancia de que el nuevo gobierno brinde total colaboración para llegar a la verdad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo será el homenaje a Miguel Uribe Turbay?

El homenaje principal tendrá lugar el 11 de agosto, en la parroquia La Inmaculada Concepción de Bogotá a las 2:00 p. m., seguido por la develación de un monumento en el parque que lleva su nombre (antes ‘El Golfito’) a las 6:00 p. m. Así lo anunciaron familiares y congresistas cercanos.

¿Cuál es el significado del parque ‘El Golfito’ en la memoria de Miguel Uribe Turbay?

El parque, rebautizado con el nombre de Miguel Uribe Turbay, es un lugar cargado de simbolismo, ya que allí fue víctima del ataque que acabó con su vida el 7 de junio de 2025. Convertirlo en un espacio de memoria y homenaje pretende honrar su legado y mantener vigente la exigencia de justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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