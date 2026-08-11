Ya pasaron más de 24 horas desde que ocurrió el lamentable terremoto en Colombia, que fue de 7.4 y por eso afectó a tantas zonas del país, especialmente los departamentos de Chocó (allí fue el epicentro), Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y más.

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(Ver también: Situación en Pereira preocupa tras terremoto de 7.4: reportan desaparecidos y estructuras colapsadas)

De hecho, por más de que en Chocó fue donde todo comenzó, Cali y Pereira fueron las ciudades que más se vieron afectadas por esta situación, pues, según Asocapitales, son los sitios en los que más personas han fallecido y en los que más afectaciones en edificios se han presentado.

En Pereira, con corte a las 7:00 de la mañana, iban 72 personas fallecidas y seis heridas, además de 66 estructuras colapsadas, por lo que hay alerta roja en esa ciudad.

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El equipo de Pulzo.com se desplazó hasta esa ciudad y mostró cómo se encuentra todo, 24 horas después de que ocurrió el terremoto. Estas son algunas fotografías:

Además, en el centro de la ciudad, más específicamente Parque Bolívar, justo donde se cayó un edificio ante la vista de cientos de personas que estaban buscando resguardarse, ya hay maquinaria pesada removiendo los escombros.

Cabe recordar que en esa zona, las personas fueron testigos de cómo aquél edificio de seis pisos cedió ante el movimiento de la tierra y se vino abajo, levantando una gran nube de tierra.

SE CAE EL EDIFICIO, en Pereira, ante la mirada atónita de los ciudadanos que intentaban salvaguardarse, afuera al lado del “El Bolívar Desnudo” del parque Bolívar. pic.twitter.com/N69nikJl5T — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) August 10, 2026

(Ver también: “Escuchan voces en escombros”: desgarrador relato en labores de búsqueda en Pereira por terremoto)

Lo cierto es que los rescatistas y grupos de emergencia están dando todo de sí para mover las varillas y el concreto para tratar de recuperar la mayor cantidad de personas con vida, teniendo en cuenta que se calcula que hay aún decenas de personas bajo los escombros.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.