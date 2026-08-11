Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima ha demostrado su sentido de comunidad al organizar una campaña de solidaridad en respuesta al reciente sismo que afectó a varias personas en la región. De acuerdo con información de la propia institución, tanto estudiantes como empleados han unido esfuerzos para recolectar elementos esenciales y brindar apoyo inmediato a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la emergencia.

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La campaña está centrada en la recolección de productos prioritarios para la supervivencia y el bienestar de los damnificados. Entre los objetos que usted puede donar se encuentran agua potable en envases sellados y alimentos no perecederos, es decir, aquellos que no requieren refrigeración y que pueden durar mucho tiempo sin descomponerse, como arroz, enlatados o pasta. Además, se solicitan cobijas, mantas, colchonetas y sleeping bags (sacos de dormir), fundamentales para quienes han perdido su hogar o deben permanecer a la intemperie.

Otro grupo importante de insumos son los productos de higiene personal, como jabones, cepillos de dientes, toallas higiénicas y pañales, que resultan indispensables en medio de la crisis. De igual manera, la campaña recibe suministros de primeros auxilios, entre los que se destacan gasas, alcohol, suero oral y medicamentos básicos. Es importante que estos últimos estén dentro de su fecha de vigencia y se entreguen en su empaque original para garantizar su seguridad y eficacia. Además, se acepta ropa limpia y en buen estado, así como linternas, pilas y velas, que resultan útiles para las familias en zonas sin servicio eléctrico luego del sismo.

La organización de la campaña ha dado lineamientos claros sobre las donaciones que no se deben entregar. Según lo comunicado, no se deben aportar alimentos perecederos o que estén próximos a vencerse, ni ropa que esté deteriorada, sucia o rota. Asimismo, no es recomendable entregar medicamentos vencidos o que no cuenten con su empaque y etiqueta original, ni juguetes dañados o incompletos.

Esta iniciativa solidaria tiene el objetivo de garantizar que la ayuda llegue en condiciones óptimas y sea verdaderamente útil para quienes la reciben. Los interesados en participar pueden acercarse a los puntos definidos por los organizadores dentro de la Universidad del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos básicos solicita la Universidad del Tolima para ayudar a los afectados por el sismo?

La Universidad del Tolima está recolectando artículos de primera necesidad como agua potable sellada, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, sacos de dormir, productos de higiene personal, suministros de primeros auxilios, ropa en buen estado, linternas, pilas y velas. Estas donaciones buscan brindar alivio inmediato a quienes resultaron afectados por el sismo en la región.

¿Qué recomendaciones ha dado la Universidad del Tolima sobre qué no donar en su campaña de ayuda?

De acuerdo con los organizadores, no se deben donar alimentos perecederos o próximos a vencer, ropa en mal estado, medicamentos vencidos o sin su empaque y etiqueta original, ni juguetes dañados o incompletos. Esto con el fin de canalizar la ayuda de manera segura y eficiente, asegurando que los recursos sean verdaderamente útiles para los damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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