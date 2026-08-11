El municipio de El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, se convirtió en uno de los escenarios más devastados tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Con una población estimada de 8.500 habitantes, la localidad enfrenta un panorama desolador luego de que las autoridades y los organismos de socorro calcularan una destrucción cercana al 80 por ciento de su territorio. La vulnerabilidad de la zona quedó expuesta debido a que la gran mayoría de las viviendas superan los cien años de antigüedad y están construidas en bareque, un material tradicional que sucumbió con facilidad ante la violencia del movimiento telúrico, según informó El Tiempo.

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Albeiro Marín, integrante del cuerpo de bomberos del municipio, reportó tras un recorrido exhaustivo por el perímetro urbano y la cabecera municipal que la gran mayoría de las casas perdieron sus techos. El informe técnico preliminar detalla que cerca del 10 por ciento de las estructuras colapsaron por completo, el 90 por ciento de las viviendas quedaron destechadas con graves afectaciones en sus paredes, y el ciento por ciento de las edificaciones presentan fisuras estructurales, de acuerdo con el periódico.

Por su parte, la alcaldía municipal confirmó la magnitud de la tragedia, señalando que el municipio permanece incomunicado y enfrenta dificultades críticas en los servicios públicos, aunque se logró restablecer parcialmente el suministro de agua y gas, la energía eléctrica sigue sin funcionar.

El drama humano se refleja en los desgarradores testimonios de los habitantes de la región. Inés Montoya, residente de la población, relató entre lágrimas que el municipio quedó prácticamente destruido y aseguró que una enfermera del hospital Santa Catalina confirmó la existencia de pérdidas humanas. Ante la falta de agua, internet y energía, la pobladora clamó por ayuda urgente al gobierno nacional y departamental.

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En el ámbito hospitalario, Luz Helena Vásquez, directiva del hospital Santa Catalina, informó sobre el ingreso de cinco personas con heridas de gravedad, de las cuales dos debieron ser remitidas de urgencia a Cartago y otra más hacia Tuluá debido a su complejidad, mientras que dos cuerpos sin vida ya fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Tuluá.

Para hacer frente a la crisis, la administración local instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) coordinado por el comandante de Bomberos, el coronel Córdoba del batallón Vencedores —a cargo de la seguridad del perímetro— y el intendente de la Policía Larry Álvarez. Asimismo, las autoridades dispusieron habilitar el hostal de turismo municipal, el parque recreacional y un par de instituciones educativas como albergues temporales, mientras la Gobernación del Valle envió los primeros lotes de colchones para atender a las familias damnificadas. No obstante, la entrega de ayudas humanitarias se ha visto severamente obstaculizada debido a que, aunque las vías principales se encuentran funcionando, se registran derrumbes en varios puntos del corredor vial que dificultan el ingreso de maquinaria pesada y socorristas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.