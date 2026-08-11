Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lenny Ruiz Fernández, abogada nacida en Pasto y quien residía en Cali, perdió la vida durante el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026. Su muerte marcó uno de los episodios más conmovedores de la tragedia: su cuerpo fue hallado entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, donde cubría con su propio cuerpo a su mascota, el perro Salomón. De acuerdo con lo publicado, Salomón logró sobrevivir y fue atendido de inmediato por veterinarios, gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate y la Defensa Civil, quienes trabajaron durante largas horas en una escena que se hizo viral en el país.

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En Pasto, su ciudad natal, Lenny Ruiz Fernández era ampliamente reconocida por su dedicación al bienestar animal. Como parte activa de la Junta Defensora de Animales de Pasto, participó durante muchos años en iniciativas de protección y jornadas para promover los derechos de los animales. De acuerdo con quienes la conocieron, Lenny era una profesional del derecho cercana y sensibilizada con las causas que suelen quedar relegadas, especialmente aquellas relacionadas con seres vulnerables como los animales. Tras la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y homenaje, en los que sus familiares y allegados recordaron su legado, destacando el ejemplo de amor y entrega que dejó, sobre todo en la defensa de quienes no tienen voz propia.

El terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, generó daños significativos en varias regiones del país, especialmente en el departamento del Tolima. Según informó Adriana Matiz, gobernadora de Tolima, se presentaron afectaciones en 254 viviendas distribuidas en 25 municipios y 16 hospitales sufrieron daños en su infraestructura. Las localidades de Chaparral, Dolores, Ataco y Ortega figuran entre las más perjudicadas. En Ibagué, los organismos de socorro realizaron inspecciones en las 13 comunas de la ciudad, identificando alrededor de 30 edificaciones con daños estructurales, grietas y colapsos parciales. A pesar de la magnitud del desastre, no se registraron víctimas fatales en Tolima, aunque la vía Calarcá–Ibagué permaneció cerrada temporalmente debido a un deslizamiento en el sector de Cajamarca, como reportó el director operativo de Gestión del Riesgo, Giovanny Posada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Lenny Ruiz Fernández y cómo impactó su vida en la defensa de los animales?

Lenny Ruiz Fernández fue una abogada originaria de Pasto que desempeñó un papel clave en la protección y bienestar animal a través de su trabajo en la Junta Defensora de Animales de Pasto. Su dedicación y compromiso con causas vulnerables la convirtieron en una figura destacada, dejando una huella significativa entre quienes la conocieron y reforzando su legado como defensora de seres sin voz.

¿Qué daños dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Tolima y cuáles fueron las zonas más afectadas?

El terremoto provocó daños estructurales en 254 viviendas de 25 municipios y afectaciones en 16 hospitales en Tolima, según reportó la gobernadora Adriana Matiz. Chaparral, Dolores, Ataco y Ortega estuvieron entre las zonas más golpeadas. En Ibagué, se identificaron cerca de 30 estructuras con daños, aunque no se presentaron víctimas mortales en el departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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