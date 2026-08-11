El Gobierno de De la Espriella declarará este martes la emergencia económica y social para atender las consecuencias del terremoto que afectó al suroccidente de Colombia.

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Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión de las comisiones económicas del Congreso.

La medida permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y adoptar decisiones extraordinarias para movilizar recursos destinados a la atención de las víctimas, la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas.

Gómez anunció que el Gobierno espera gestionar un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para financiar las labores de emergencia. Según el ministro, los recursos podrían estar disponibles antes de finalizar esta semana, siempre que la declaratoria sea promulgada este martes.

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Además, el Gobierno dispondrá de la totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y priorizará partidas presupuestales existentes para atender la emergencia.

La ejecución de estos recursos estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La declaratoria también permitiría establecer nuevos impuestos o tributos para financiar la respuesta a la tragedia. Paralelamente, Gómez pidió al Congreso devolver el presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro, al considerar que está desfinanciado y tiene destinaciones incorrectas.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.