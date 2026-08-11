Fasecolda informó que las aseguradoras en Colombia activaron sus protocolos de atención tras el terremoto registrado el 10 de agosto, con el objetivo de acompañar a los ciudadanos afectados y facilitar el proceso de reclamación de las pólizas.

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El gremio señaló que en las zonas impactadas, correspondientes a 105 municipios de siete departamentos, hay 442.514 inmuebles asegurados: 277.308 viviendas, 8.510 copropiedades, 128.359 riesgos privados y 28.337 riesgos públicos. En todo el país, más de 2,2 millones de predios cuentan con seguro contra terremotos.

Fasecolda recomendó a los propietarios afectados priorizar su seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades y organismos de emergencia.

Para iniciar el trámite, deben comunicarse directamente con su compañía de seguros mediante sus líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones o puntos de atención autorizados.

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Allí deberán reportar los daños y seguir las indicaciones para formalizar la reclamación.

También se aconseja documentar las afectaciones con fotografías o videos, siempre que hacerlo no implique riesgos. Antes de realizar reparaciones definitivas o retirar elementos dañados, los asegurados deben esperar las instrucciones de la compañía.

Solo podrán intervenir cuando sea necesario para proteger vidas, prevenir nuevos daños o cumplir órdenes de las autoridades. Fasecolda aseguró que el sector está preparado para apoyar la recuperación y reconstrucción.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.