Para dar atención a la emergencia que vive Colombia, la familia Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas expresaron su solidaridad con las familias y comunidades que hoy enfrentan el dolor de sus pérdidas y profundas dificultades tras el terremoto que sacudió a Colombia, y que es considerado como el de más impacto en la última década.

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“La Fundación Santo Domingo trabajará en coordinación con la oficina de la Primera Dama, las autoridades y las organizaciones que atienden la emergencia, para que las ayudas lleguen de manera oportuna y efectiva a las zonas y personas que más las requieren”, dice un comunicado de esa Fundación.

Asimismo, informa que se está avanzando en la habilitación de mecanismos de acopio de las ayudas y canales de donación, con el propósito de facilitar que más personas puedan sumarse a este esfuerzo de país.

(Vea también: En fotos: así se encuentra Pereira, 24 horas después del terremoto de 7.4 que golpeó a Colombia)

Terremoto de Colombia este 10 de agosto de 2026

El devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana del pasado lunes 10 de agosto ha dejado cerca de 200 personas fallecidas y centenares de heridos.

Con un epicentro localizado en San José del Palmar (Chocó) y a una profundidad de 96 kilómetros, el movimiento se sintió con mayor magnitud en gran parte del territorio nacional. Ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó sufrieron los mayores estragos físicos, evidenciados en el colapso de decenas de edificaciones, daños graves en centros asistenciales y afectaciones en terminales de transporte clave como el Aeropuerto Matecaña.

El balance de víctimas mortales y heridos continúa aumentando a medida que avanzan las labores de remoción de escombros. Las autoridades locales y organismos de socorro reportan cientos de fallecidos y más de un millar de personas lesionadas, concentrándose la mayor tragedia en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Ante este crítico panorama, las principales capitales del occidente colombiano se declararon en alerta roja para priorizar la atención médica urgente y agilizar el despliegue de personal especializado en rescate.

La respuesta institucional ha estado marcada por la movilización inmediata de recursos técnicos y humanos a nivel nacional. Ciudades como Bogotá y Medellín desplegaron brigadas de rescate e ingenieros estructurales hacia los puntos más neurálgicos, mientras que la Cruz Roja Colombiana emitió un llamado urgente para la donación de sangre en Manizales, Armenia y Cali.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.