Por: Mall y Retail

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La transformación del comercio minorista colombiano está llevando a las tiendas mucho más allá de su función tradicional de vender productos. Las recientes alianzas de D1 con Grupo Aval y de Nubank con Oxxo y Farmatodo confirman que los establecimientos de consumo cotidiano están evolucionando hacia plataformas de servicios, capaces de integrar en una misma visita compras, pagos, depósitos y retiros de efectivo. Para el retail, esta tendencia representa una oportunidad de aumentar el tráfico, fortalecer la frecuencia de visita y profundizar su relación con millones de consumidores.

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Desde julio de 2026, las más de 2.800 tiendas D1 ubicadas en 540 municipios de 28 departamentos comenzaron a operar como corresponsales bancarios para facilitar retiros de efectivo a clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas. La iniciativa permite retirar entre $10.000 y $600.000 por transacción mediante tarjeta física, en múltiplos de $10.000 y dependiendo de la disponibilidad de efectivo en la caja de cada establecimiento.

La dimensión territorial de esta alianza es especialmente relevante. D1 ha construido la red de tiendas más extensa del comercio colombiano, apoyada en un modelo de proximidad que le permite llegar tanto a las grandes capitales como a ciudades intermedias y municipios donde la infraestructura financiera tradicional puede ser limitada. Al incorporar estas tiendas a su ecosistema de corresponsales, Grupo Aval lleva sus servicios hasta lugares que ya forman parte de la rutina semanal de millones de hogares.

Para Banco de Bogotá, la operación fortalece una red presencial que supera los 36.000 corresponsales bancarios, sin que sea necesario realizar grandes inversiones en oficinas, cajeros automáticos o infraestructura bancaria convencional. Para D1, significa añadir una nueva razón de visita a sus establecimientos y avanzar desde el concepto de tienda de descuento hacia el de plataforma de servicios de proximidad.

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La lógica comercial es sencilla: un consumidor que entra a retirar dinero puede terminar comprando alimentos, productos de aseo o artículos para el hogar. De la misma forma, quien inicialmente visita la tienda para hacer mercado puede aprovechar el recorrido para obtener efectivo. La integración disminuye desplazamientos, ahorra tiempo y concentra diferentes actividades en un único punto de atención.

Nubank sale de la pantalla y entra al comercio físico

El segundo movimiento que evidencia esta transformación es la alianza de Nubank con Oxxo y Farmatodo. El neobanco permitirá que sus usuarios realicen depósitos en efectivo y pagos de tarjetas de crédito en cientos de establecimientos físicos de estas dos cadenas.

La operación ampliaría la cobertura de Nu en más de 850 puntos adicionales. La información divulgada identifica alrededor de 630 tiendas Oxxo y 140 establecimientos Farmatodo dentro de la iniciativa, aunque estas cifras parciales suman 770 puntos, por lo que el detalle completo de la cobertura deberá precisarse conforme avance la implementación.

La alianza es estratégica para Nubank porque resuelve una de las principales limitaciones de los bancos completamente digitales: la relación con el efectivo. Aunque las transferencias inmediatas, las aplicaciones y los pagos electrónicos continúan ganando participación, una parte considerable de la economía colombiana todavía recibe ingresos, realiza compras y administra sus gastos en dinero físico.

Un cliente puede tener una cuenta digital, pero necesita lugares cercanos para depositar el efectivo que recibe o pagar el saldo de su tarjeta. Oxxo y Farmatodo proporcionan precisamente esa conexión entre el mundo digital y la calle, gracias a redes comerciales de alta frecuencia, horarios amplios y ubicaciones cercanas a zonas residenciales, oficinas y corredores de movilidad.

Nu ya atiende aproximadamente cinco millones de clientes en Colombia y ofrece productos como cuenta de ahorro, tarjeta de crédito y préstamos. La compañía forma parte de una plataforma financiera que supera los 135 millones de usuarios entre Brasil, México y Colombia. Su llegada a redes físicas no significa abandonar su naturaleza digital, sino complementarla con puntos de contacto que faciliten el manejo de efectivo y reduzcan las barreras de entrada para nuevos segmentos de consumidores.

Más tráfico y nuevas posibilidades de conversión

Para Oxxo y Farmatodo, la alianza puede convertirse en un generador adicional de tráfico. Ambas cadenas operan formatos de conveniencia caracterizados por compras rápidas y frecuentes. Oxxo se concentra en bebidas, alimentos, consumo inmediato y soluciones de proximidad, mientras Farmatodo combina medicamentos, cuidado personal, belleza, productos para bebés, alimentos y artículos para el hogar.

La incorporación de servicios financieros puede incrementar las visitas de clientes que inicialmente no tenían intención de comprar. El reto para las cadenas será convertir una parte de esas operaciones bancarias en ventas adicionales mediante una adecuada ubicación de productos, promociones cruzadas y categorías de impulso cercanas a las cajas.

Sin embargo, el valor de estas alianzas no debe evaluarse únicamente por la venta inmediata. Cada transacción contribuye a incrementar la utilidad percibida de la tienda. Cuando un establecimiento permite comprar, retirar dinero, depositar efectivo o pagar una tarjeta, aumenta su relevancia dentro del entorno cercano y fortalece su posición como punto de solución cotidiana.

Este fenómeno puede ser especialmente importante en municipios pequeños y sectores periféricos, donde una tienda de cadena cuenta con mayor presencia y horarios más amplios que una oficina bancaria. El comercio se convierte así en una extensión de la infraestructura financiera del país y en un instrumento para reducir las distancias entre los consumidores y los servicios formales.

La tienda como plataforma de servicios

Las alianzas también muestran dos caminos diferentes de integración entre la banca y el retail. Grupo Aval utiliza la red de D1 para ampliar el alcance territorial de instituciones financieras tradicionales. Nubank, por su parte, recurre a Oxxo y Farmatodo para darle presencia física a una plataforma nacida en el entorno digital.

En ambos casos, el establecimiento comercial se convierte en el punto donde convergen la economía física y la digital. Las tiendas aportan ubicaciones, flujo de personas, horarios, personal y confianza cotidiana. Los bancos aportan tecnología, clientes y nuevas transacciones. El resultado es una relación en la que cada participante aprovecha la infraestructura y las fortalezas del otro.

Para el retail, operar servicios bancarios también implica desafíos. Las compañías deberán garantizar disponibilidad de efectivo, capacitación del personal, estabilidad tecnológica, seguridad y rapidez en las cajas. Si una operación financiera genera filas prolongadas o afecta la experiencia de compra, el beneficio puede convertirse en una dificultad operativa. Por ello será necesario diseñar procesos sencillos y medir permanentemente su impacto sobre los tiempos de atención.

También existe una oportunidad para conocer mejor las nuevas ocasiones de visita. Aunque la información bancaria debe permanecer protegida y separada, las cadenas pueden analizar variables operativas como horarios de mayor demanda, frecuencia de transacciones y comportamiento de compra asociado. Esto permitirá ajustar surtidos, programación de personal y estrategias promocionales.

Lo que está ocurriendo con D1, Oxxo y Farmatodo anticipa una nueva etapa para el comercio colombiano. Las tiendas dejarán de competir exclusivamente por precio, surtido o ubicación y comenzarán a diferenciarse por la cantidad de necesidades que pueden resolver durante una visita.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, estas alianzas demuestran que la infraestructura física del comercio conserva un enorme valor en medio de la digitalización. “La banca necesita la cercanía, la frecuencia y la capilaridad territorial que han construido las cadenas de retail, mientras los comercios encuentran en los servicios financieros una oportunidad para aumentar el tráfico y profundizar su relación con los consumidores. La tienda del futuro no será únicamente un lugar para comprar productos, sino un centro de soluciones conectado con la vida cotidiana de las comunidades”.

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