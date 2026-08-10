Por: CENET

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La demanda de energía eléctrica en Colombia experimentó una importante reducción preliminar del 18 % como consecuencia del terremoto que se registró este lunes en el país. Así lo indicó el Ministerio de Minas y Energía en un reporte emitido tras el movimiento telúrico, en el que detalló que esta variación se relaciona con la demanda no atendida en varios departamentos, entre los que destacan Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. De acuerdo con la información divulgada por la cartera de Minas y Energía, las entidades encargadas del sector eléctrico avanzan actualmente en la revisión exhaustiva de la infraestructura afectada y en la búsqueda de acciones que permitan restablecer el servicio en las zonas impactadas.

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El Ministerio señaló que, junto a los distintos actores del sector, está desplegando operativos de verificación y evaluación de la infraestructura eléctrica, así como valorando alternativas que permitan el restablecimiento seguro del suministro. La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango, enfatizó en que el proceso de recuperación prioriza la protección de la ciudadanía. El recorte en la demanda eléctrica ocurre en medio de interrupciones del servicio reportadas en algunos puntos del territorio nacional, obligando a las autoridades a intensificar el monitoreo sobre la evolución del sistema y las medidas necesarias para recuperar el suministro en las áreas donde se presenta demanda no atendida.

Dentro de los informes preliminares presentados por otras entidades, la Gobernación de Antioquia reportó completa normalidad en Hidroituango, reconocida como una de las principales centrales hidroeléctricas del país. En esa misma línea, Isagen dio parte de normalidad en Hidrosogamoso, la importante central ubicada en el departamento de Santander. Estos comunicados forman parte de la información proporcionada sobre el estado actual de la infraestructura asociada al sistema de generación eléctrica después del sismo.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que el monitoreo del sistema eléctrico continuará y que las actualizaciones sobre su comportamiento y estado serán divulgadas conforme avance la evaluación de daños. La entidad recalcó que se informará con responsabilidad sobre cualquier novedad y que las acciones de restablecimiento del servicio se ejecutarán priorizando la protección de las personas afectadas. Por último, el Ministerio expresó su solidaridad con las comunidades y familias impactadas por el terremoto y reiteró su compromiso en la recuperación rápida y segura del suministro eléctrico en los departamentos donde se han presentado mayores afectaciones.

¿Por qué se redujo la demanda de energía eléctrica en Colombia tras el terremoto?

La reducción del 18 % en la demanda de energía eléctrica declaró el Ministerio de Minas y Energía, se debe a la demanda no atendida en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Esta disminución está relacionada con las interrupciones del servicio producto de los daños en la infraestructura eléctrica luego del terremoto, mientras se realizan revisiones técnicas y se establecen acciones para restablecer el suministro.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Minas y Energía ante los daños provocados por el terremoto?

El Ministerio, junto con los actores del sector eléctrico, está verificando el estado de la infraestructura eléctrica y evaluando alternativas para avanzar en la recuperación del servicio. De acuerdo con la ministra María Nohemi Arboleda Arango, las labores de restablecimiento se realizan priorizando la seguridad de las personas, y se continuará informando sobre los avances a medida que se evalúen los daños y se implementen soluciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.