Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Avianca informó sobre una serie de medidas especiales para proteger a los pasajeros afectados por los sismos ocurridos este lunes 10 de agosto en varias regiones de Colombia, así como por las consecuencias operacionales derivadas de la emergencia. De acuerdo con el comunicado emitido por la aerolínea, las alternativas estarán disponibles para quienes cuenten con tiquetes confirmados para desplazarse dentro del país en vuelos nacionales previstos para el 10 de agosto de 2026. La compañía especificó que todos los cambios podrán realizarse sin costo extra, aunque estarán condicionados por la disponibilidad de los vuelos.

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Entre las opciones presentadas, los viajeros tendrán la oportunidad de reprogramar la fecha de su vuelo hasta 15 días después de la jornada original, sin que deban pagar penalidades ni asumir diferencias en las tarifas. También existe la posibilidad de cambiar la ruta hacia otro destino nacional sin cobros adicionales; sin embargo, quienes opten por esta alternativa deberán hacerse cargo por cuenta propia del traslado hacia o desde el nuevo destino seleccionado.

Otra alternativa relevante es solicitar el reembolso del valor del tiquete, siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por Avianca. Según detalló la empresa, estas medidas de flexibilidad cubren tanto el trayecto impactado como el vuelo de retorno, incluso si los tiquetes de ida y regreso se encuentran en reservas separadas, siempre y cuando todos los trayectos involucrados sean operados y comercializados directamente por Avianca.

La aerolínea recomendó a todos sus pasajeros que consulten en primer lugar el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse a los diferentes aeropuertos. Para ello, la compañía invitó a revisar la información mediante su página web, su aplicación móvil y los otros canales oficiales de atención. La recomendación de Avianca responde a las posibles alteraciones que pueden surgir a raíz del fuerte movimiento sísmico, que fue percibido en distintas zonas del país y que ocasionó inconvenientes en la operación de algunos aeropuertos.

Finalmente, la empresa reiteró que continuará monitoreando atentamente el desarrollo de la situación para ofrecer información precisa y oportuna a los viajeros, pues las condiciones operacionales pueden variar conforme evoluciona la emergencia causada por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de protección que ofrece Avianca para viajeros afectados por sismos?

Avianca ofrece a sus pasajeros la posibilidad de reprogramar su viaje sin penalidades ni diferencias tarifarias hasta quince días después de la fecha original, cambiar la ruta a otro destino nacional sin cobro adicional y solicitar el reembolso, siguiendo los procedimientos de la compañía. Todas estas medidas aplican siempre y cuando los trayectos sean operados y comercializados por Avianca y el tiquete sea para vuelos nacionales programados el 10 de agosto de 2026.

¿Cómo consultar el estado de un vuelo de Avianca tras los sismos en Colombia?

La aerolínea recomienda a los pasajeros revisar el estado actualizado de sus vuelos a través de su sitio web oficial, la aplicación móvil y demás canales oficiales antes de desplazarse a los aeropuertos, para evitar inconvenientes causados por las afectaciones derivadas del sismo y los cambios en la operación aeroportuaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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