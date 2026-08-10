Por: Mall y Retail

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Continuando con el análisis del Mapa Nacional del Retail 2026, en esta edición analizaremos el retail de especialidad, entendido como aquel tipo de comercio enfocado en una categoría específica de productos, con un surtido más profundo, conocimiento especializado y una experiencia de compra más técnica o diferenciada. A diferencia de una tienda por departamentos o un supermercado, que comercializa múltiples categorías, el comercio especializado busca ser referente en un segmento concreto. Su fortaleza suele estar en la variedad dentro de la categoría, la asesoría, la exhibición y el posicionamiento de marca.

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Las seis empresas analizadas —OXXO, Dislicores, Miniso, Dufry, Librería Nacional y Foto Japón— registraron ingresos operacionales conjuntos por $3,44 billones con cierre a 2025, a continuación el análisis de cada una.

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OXXO: la especialidad de resolver lo cotidiano

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OXXO lideró la categoría con ingresos por $1,36 billones, un crecimiento de 34,0 % frente a 2024. La compañía terminó 2025 con 597 tiendas en Colombia. Su especialidad no está concentrada en una sola familia de productos, sino en la conveniencia: ubicaciones cercanas, horarios extendidos, alimentos listos para consumir y servicios digitales y financieros. FEMSA ha reforzado en Colombia el formato 24 horas, la oferta de alimentos de consumo inmediato y las soluciones de pagos y remesas. Su principal ventaja competitiva es la densidad de la red, que le permite capturar compras pequeñas, inmediatas y frecuentes cerca de los lugares de residencia, trabajo y movilidad de los consumidores. El reto será continuar creciendo sin deteriorar la productividad por establecimiento y adaptar el surtido a las características de cada zona.

Dislicores: conocimiento, surtido y experiencia

Dislicores registró ingresos por $1,29 billones, con un aumento de 20,4 %. La marca termino con cerca de 41 tiendas distribuidas en 19 ciudades del país. Su modelo depende menos de la frecuencia diaria y más del valor de cada transacción. Para ello, combina licores populares y productos de alta gama con asesoría, catas, maridajes, sommeliers, bartenders, regalos empresariales y soluciones para celebraciones y eventos.

La tienda física de Dislicores funciona simultáneamente como vitrina, centro de conocimiento y punto de recogida para las compras realizadas a través de canales digitales. Esta integración le permite competir no solamente por precio, sino también por disponibilidad, recomendación y capacidad para construir una experiencia completa alrededor del consumo de bebidas. Su oportunidad está en profundizar el conocimiento de sus clientes para personalizar recomendaciones, anticipar ocasiones de consumo y elevar el valor promedio de las compras.

Miniso: convertir la novedad en tráfico

Miniso alcanzó ingresos por $375.361 millones, 12,6 % más que en 2024. Termino el 2025 en Ibagué con su tienda número 100, alcanzando presencia en 30 ciudades. Su estrategia combina diseño accesible, alta rotación de mercancía, licencias internacionales y colecciones que convierten personajes, temporadas y tendencias culturales en razones recurrentes de visita.

Su fortaleza principal de Miniso ocurre principalmente en la velocidad: identificar una tendencia, llevarla rápidamente a las tiendas y estimular compras no planeadas mediante vitrinas llamativas, exhibiciones temáticas y productos coleccionables. La expansión hacia ciudades intermedias también le permite encontrar nuevos mercados con menor saturación y creciente actividad comercial.

Dufry: rentabilizar cada pasajero

Dufry Colombia, integrada a la plataforma global Avolta, obtuvo ingresos por $280.605 millones, un crecimiento de 34,3%. Su operación en el país llega a diez locales y cerca de 3.200 m² de superficie comercial en el aeropuerto El Dorado, entre establecimientos libres de impuestos, comercio gravado, boutiques especializadas y formatos de conveniencia.

Su modelo es diferente al de las demás compañías analizadas porque no depende principalmente de consumidores residentes, sino de pasajeros con tiempo limitado y alta exposición a marcas internacionales. La estrategia combina ubicaciones de tráfico cautivo, surtidos de perfumería, cosméticos, licores, alimentos y accesorios, productos exclusivos, reserva digital, recogida en tienda y programas de fidelización. Su productividad depende de variables como el número de pasajeros, la conversión de viajeros en compradores y el gasto promedio por pasajero.

Librería Nacional: la curaduría frente al algoritmo

Librería Nacional reportó ingresos por $101.096 millones, un crecimiento de 11,2 %. La compañía cuenta con 31 puntos de venta en seis ciudades, maneja más de 60.000 referencias y recibe un promedio de 500 novedades mensuales.

Su reto consiste en competir contra plataformas digitales y otros formatos comerciales que ofrecen libros como una categoría adicional. Por ello, su ventaja debe concentrarse en aquellos atributos que un algoritmo no reproduce completamente: recomendación humana, selección editorial, lanzamientos, encuentros con autores y espacios de conversación cultural.

La integración de cafeterías y heladerías en algunas sedes, junto con la tienda virtual, muestra una estrategia orientada a ampliar el tiempo de permanencia y conectar el descubrimiento físico con la disponibilidad digital. La librería deja así de ser únicamente un lugar para comprar libros y se convierte en un espacio de encuentro y formación de comunidades.

Foto Japón: reinventarse después del rollo fotográfico

Foto Japón cerró con ingresos por $12.629 millones, con un crecimiento del 9,9%. Actualmente tiene 14 puntos de atención en Bogotá, Chía, Mosquera y Medellín.

La compañía ha tenido que transformar radicalmente su especialidad. Pasó del revelado masivo de rollos a la impresión digital, los álbumes, retablos, lienzos, regalos personalizados, revelado analógico, cámaras profesionales y accesorios.

Su oportunidad está en convertir las miles de fotografías almacenadas en los teléfonos celulares en objetos físicos y emocionales. Para conseguirlo deberá facilitar los pedidos digitales, reducir los tiempos de entrega y comunicar mejor una propuesta que conserva un importante reconocimiento de marca, pero participa en un mercado mucho más reducido que el existente durante la época de la fotografía analógica.

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De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “el Mapa Nacional del Retail 2026 demuestra que no existe una sola fórmula para triunfar en el comercio de especialidad. OXXO y Miniso crecen mediante escala, frecuencia y renovación; Dislicores y Librería Nacional construyen autoridad a partir del surtido y el conocimiento; Dufry convierte el tráfico de viajeros en ventas; y Foto Japón busca transformar la nostalgia en servicios de personalización”.

“El gran desafío para todos estos jugadores será evitar que la tienda se limite a exhibir productos. El punto de venta deberá funcionar como espacio de asesoría, experiencia, comunidad y conexión con los canales digitales, porque en un mercado donde casi cualquier artículo puede encontrarse en línea, la especialidad debe ofrecer una razón clara para comprarlo precisamente allí”, concluyó Vargas Brand.

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