La caída del dólar y la apreciación del peso colombiano están generando fuertes pérdidas entre los principales sectores agroexportadores del país, que reciben menos pesos por cada dólar obtenido en sus ventas internacionales.

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El dólar pasó de niveles superiores a $4.000 el año pasado a ubicarse alrededor de $3.200, con mínimos cercanos a $3.100, una reducción superior al 20 %.

Cafeteros, floricultores, bananeros, azucareros, palmicultores y productores de aguacate hass advierten que la situación amenaza su rentabilidad y competitividad.

En conjunto, estos sectores representan más de US$10.200 millones en exportaciones y cerca de 2,5 millones de empleos formales.

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Los cafeteros calculan que han dejado de recibir hasta $690.000 por carga, mientras que las flores pierden cerca de $240.000 millones por cada $100 que cae la tasa de cambio.

En el banano, los productores consideran que un dólar inferior a $3.550 compromete la rentabilidad y podría generar pérdidas operacionales por $286.000 millones en la región Caribe. Por su parte, el sector azucarero estima pérdidas de unos $100.000 millones durante el primer semestre de 2026.

Los gremios piden al nuevo Gobierno medidas como coberturas cambiarias, financiación, apoyo directo y estrategias para fortalecer la competitividad exportadora.

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