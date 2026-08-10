La caída del dólar y la apreciación del peso colombiano están generando fuertes pérdidas entre los principales sectores agroexportadores del país, que reciben menos pesos por cada dólar obtenido en sus ventas internacionales.
El dólar pasó de niveles superiores a $4.000 el año pasado a ubicarse alrededor de $3.200, con mínimos cercanos a $3.100, una reducción superior al 20 %.
Cafeteros, floricultores, bananeros, azucareros, palmicultores y productores de aguacate hass advierten que la situación amenaza su rentabilidad y competitividad.
En conjunto, estos sectores representan más de US$10.200 millones en exportaciones y cerca de 2,5 millones de empleos formales.
Los cafeteros calculan que han dejado de recibir hasta $690.000 por carga, mientras que las flores pierden cerca de $240.000 millones por cada $100 que cae la tasa de cambio.
En el banano, los productores consideran que un dólar inferior a $3.550 compromete la rentabilidad y podría generar pérdidas operacionales por $286.000 millones en la región Caribe. Por su parte, el sector azucarero estima pérdidas de unos $100.000 millones durante el primer semestre de 2026.
Los gremios piden al nuevo Gobierno medidas como coberturas cambiarias, financiación, apoyo directo y estrategias para fortalecer la competitividad exportadora.
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