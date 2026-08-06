Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia opera a la baja en la jornada de este jueves. Tras abrir en $3.190 —por encima de los $3.177 del cierre previo—, la divisa cotiza alrededor de los $3.165, registrando un retroceso del 0,38 %.

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La persistencia de la presión vendedora vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que el tipo de cambio intente desafiar nuevamente la zona de los $3.100.

(Vea también: ¿En cuánto terminaría el año el precio del dólar en Colombia? Se vendría importante subida pronto)

Dólar en Colombia vuelve al alza y se acerca otra vez a los $3.200

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A nivel global, el índice DXY se mantiene confinado en un movimiento lateral, respetando una zona de soporte clave ubicada entre los 99,200 y 99,000 puntos.

De acuerdo con los analistas de JP Tactical Trading, en Latinoamérica el dólar continúa en un movimiento lateral de corto plazo, donde seguimos respetando niveles de techo y piso respectivamente.

En Colombia, los expertos creen que la presión vendedora regresó una vez más y, si esta tendencia se mantiene durante la sesión, es probable que el precio vuelva a poner a prueba la zona de los $3.100.

Petróleo parece estable en medio de avances diplomáticos

Los precios internacionales del crudo muestran mayor estabilidad, con el Brent cerca de los US$80 por barril y el WTI en torno a los US$75.

Esta moderación en la volatilidad responde a las expectativas de un avance diplomático —con la mediación de Omán— para concretar un acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán que garantice el libre tránsito sin tarifas por el Estrecho de Ormuz.

En contraste, la tensión en Europa del Este se mantiene activa tras la ofensiva ucraniana contra refinerías clave en territorio ruso (como Slavneft-Yanos) y los choques en el Mar Negro.

(Lea también: Dólar en Colombia reaccionó a decisión del Banco de la República y volvió a pasar de $ 3.200)

¿Giro fiscal en Colombia?

En el plano local, los mercados procesan las declaraciones del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, quien advirtió que el déficit fiscal real de la nación se ubica en el 7,8 % del PIB.

Ante este panorama, el próximo gobierno ejecutará un recorte presupuestal calificado como el más drástico de la historia republicana reciente, estimado en al menos 1% del PIB (cerca de $20 billones), con el fin de enviar una señal de rigor fiscal y blindar la estabilidad macroeconómica.

Las decisiones del equipo económico coinciden con las proyecciones presentadas por el Banco de la República en su más reciente Informe de Política Monetaria. Si bien la entidad ajustó levemente al alza el pronóstico de crecimiento del PIB para el cierre de 2026 (a 2,5 %), advirtió un enfriamiento más acentuado para 2027 (rebajándolo al 1,9 %), en un entorno donde los riesgos inflacionarios y la disciplina fiscal marcarán el compás del mercado de deuda y divisas. Estas cifras serán explicadas hoy en la tarde en rueda de prensa.

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