Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia, desde hace poco menos de un mes, viene perdiendo fuerza a tal punto de que la moneda estadounidense alcanzó a aterrizar en los $3.100, mínimo de seis o siete años. Hechos externos y locales explican el fenómeno y hacen que el peso colombiano sea una de las monedas más fuertes del mundo.

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El peso frente al dólar en Colombia ha mostrado una fortaleza muy importante, señala un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana, justo antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“Desde entonces, el tipo de cambio USDCOP acumula una apreciación de 16 % y, en términos anuales, de 25 %, llegando a cotizarse en $3.086 la semana pasada, mínimo en más de siete años”, agrega el informe.

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En el plano externo, el movimiento se explica en parte por el desempeño reciente del peso colombiano, toda vez que está favoreciendo activos de economías emergentes, con foco en exportadoras de petróleo que se benefician del aumento en los precios internacionales.

“Ahora bien, la apreciación no ha sido solo frente al dólar: los precios en pesos (COP) del euro, la libra esterlina y todas las monedas de países desarrollados, y prácticamente todas las de LatAm, están por debajo de sus niveles prepandemia. La fortaleza del peso ha sido generalizada y de tal magnitud que ha revertido los choques de depreciación generados por la pandemia (2020), la pérdida del grado de inversión (2021), el cambio político en 2022 y la aversión al riesgo por la guerra arancelaria del año pasado”, agrega Corficolombiana.

Lo anterior indica que los factores internos han tenido mayor incidencia que los externos en la apreciación del peso frente al dólar en Colombia. “Desde hace más de un año hemos señalado que el amplio diferencial de tasas de Colombia vs otros países (carry trade) estaba fortaleciendo el peso, y de hecho fue clave en la sorpresiva decisión de BanRep de mantener inalterada la tasa de interés el viernes pasado”.

Futuro del dólar en Colombia pareciera mostrar nuevas alzas

El mismo reporte enfatiza en que, sin embargo, no está claro que la apreciación de los últimos tres meses responda al carry trade, pues los fondos de capital extranjero (offshore), en vez de aumentar su posición en TES, vendieron $9,6 billones durante el primer semestre.

Sobre lo que pueda venir, el equipo de investigaciones económicas explica que los mensajes del gobierno De la Espriella van en la dirección correcta y han sido bien recibidos por el mercado, aclarando que materializarlas en medidas concretas requerirá la aprobación de reformas ambiciosas en el congreso: “Este escenario es posible, pero poco probable si la nueva administración no cuenta con una alta gobernabilidad para sacar adelante proyectos en el legislativo”.

Con esto presente, “en nuestro escenario base, la tasa de cambio corregirá parte de la apreciación reciente y terminaría el año alrededor de $3.500”, explica.

(Lea también: Dólar en Colombia abre con fuerza al alza y supera los $3.200)

Al tiempo que se deja en claro que la sorprendente fortaleza del peso frente al dólar en Colombia está cambiando el panorama macroeconómico: aumenta el poder adquisitivo en dólares de los consumidores, “amplía el desbalance comercial al incentivar las importaciones y golpear al sector exportador, alivia parcialmente la inflación sin lograr contrarrestar las presiones alcistas de la indexación y la demanda, y acerca la relación deuda/PIB al ancla de 55 %”.

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