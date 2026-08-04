Por: DIARIO DEL PEREIRA

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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, advirtió sobre el difícil panorama fiscal que enfrentará el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, según un diagnóstico presentado tras extensas reuniones técnicas con la Contraloría General de la República. De acuerdo con Restrepo, cerca de 62 mesas sectoriales entre el organismo de control y los representantes del gobierno entrante evidenciaron un serio déficit en la gestión de recursos durante la administración saliente de Gustavo Petro.

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El informe resalta que existe una baja ejecución presupuestal en sectores clave, deudas significativas en subsidios, programas sociales sin financiación completa y una alta cantidad de recursos comprometidos en obras inconclusas. Restrepo calificó como una “irresponsabilidad” la forma en que los recursos han sido administrados y enfatizó las dificultades identificadas especialmente en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

Uno de los sectores más críticos es el de transporte. La ejecución presupuestal para 2025 alcanzó solamente el 13 %, según el balance revelado por Restrepo, mostrando déficits tanto en planeación como en capacidad para transformar recursos asignados en proyectos ejecutados. Además, el sector enfrenta controversias jurídicas y reclamaciones que podrían representar compromisos fiscales de aproximadamente $14 billones, lo que agrava la situación.

En cuanto al sector de minas y energía, el informe destaca deudas cercanas a los $5,6 billones en subsidios de gas y electricidad, y señala que apenas una cuarta parte de los recursos programados han sido cubiertos. Restrepo advirtió que esto puede repercutir en la liquidez de las compañías encargadas de estos servicios y demandaría al nuevo gobierno gestionar recursos adicionales para cubrir las obligaciones pendientes.

La reforma agraria, uno de los programas bandera de la administración Petro, también quedó rezagada: de la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas, solo se habría avanzado en un 18 %, según la Contraloría. En materia social, persisten brechas de financiación en la atención a población vulnerable. El programa de adulto mayor requiere aproximadamente $3,2 billones adicionales, mientras que en primera infancia se identificaron operadores contratados sin condiciones suficientes para atender a los niños.

El reporte también señala la existencia de más de $50 billones comprometidos o pagados en obras inconclusas, cifra que podría ascender a $54 billones para rescatar estos proyectos. Además, la Contraloría alertó que el Presupuesto General de la Nación proyectado para 2027, estimado en $575,7 billones, presenta una brecha de financiación de $30,2 billones, concentrando el crecimiento del gasto en el pago de deuda pública y limitando los recursos para inversión.

Frente a este escenario, Restrepo concluyó que el gobierno de De la Espriella tendrá que tomar decisiones fiscales prioritarias, como contener el gasto, asegurar la continuidad de los programas sociales y buscar fuentes adicionales de financiamiento para las obligaciones pendientes a partir del inicio del nuevo mandato.

¿Qué significa que haya una brecha de financiación en el Presupuesto General de la Nación?

Una brecha de financiación implica que los recursos con los que cuenta el Estado para un año determinado no son suficientes para cubrir la totalidad de los gastos y compromisos aprobados en el Presupuesto General de la Nación. En este caso, la Contraloría señala que para 2027 hace falta respaldar con ingresos reales 30,2 billones de pesos, lo que obliga a buscar nuevas fuentes de dinero o recortar programas.

¿Cómo afectarían los programas sociales sin financiación suficiente a la población vulnerable?

La falta de recursos para programas sociales puede provocar que sectores vulnerables, como adultos mayores y niños en primera infancia, reciban atención insuficiente o se queden sin acceso a beneficios estatales. Según el informe citado por Restrepo, hay programas que necesitarán fondos adicionales para cumplir sus metas y evitar un impacto negativo en la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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