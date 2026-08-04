Los CDT continúan siendo una de las alternativas de inversión más atractivas para quienes buscan rentabilidad con bajo riesgo y un rendimiento garantizado.

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Para agosto de 2026, las tasas efectivas anuales para depósitos a 365 días oscilan entre 12,1% y 13,5%, impulsadas por el entorno de altas tasas de interés del Banco de la República.

Según datos de la Superintendencia Financiera, Banco Pichincha lidera el mercado con una tasa de 13,51%, seguido por La Hipotecaria (13,25%), KOA (13,2%), Ban100 (13,04%) y Bancoomeva (13,02%).

Los expertos destacan que, además de comparar las tasas, los inversionistas deben evaluar la solidez de la entidad, las condiciones del producto y el plazo que mejor se ajuste a sus necesidades de liquidez.

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Una de las principales ventajas del CDT es que la rentabilidad pactada se mantiene durante todo el período, incluso si las tasas del mercado disminuyen posteriormente.

También recomiendan analizar la rentabilidad real, descontando la inflación, para conocer el verdadero rendimiento de la inversión.

Los CDT están dirigidos principalmente a inversionistas conservadores, ya que ofrecen certeza sobre las ganancias siempre que el dinero permanezca invertido hasta el vencimiento.

Para quienes prefieren plazos de seis meses, las mejores tasas llegan a 11,69%, aunque el rendimiento suele ser menor que en los títulos a un año. Comparar ofertas entre bancos sigue siendo clave para obtener las mejores condiciones.

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