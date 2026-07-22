La consolidación de uno de los movimientos más importantes dentro del sector financiero colombiano avanza a pasos firmes tras la autorización oficial otorgada por la Superintendencia Financiera el pasado mes de junio. En medio de este panorama de reconfiguración del mercado bancario, Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, entregó detalles clave en entrevista con La FM sobre el ambicioso proceso de integración con el que la entidad se prepara para recibir y acoger a más de 250.000 clientes provenientes de la banca minorista de Itaú.

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La operación, que busca redefinir la participación de la institución en el segmento de personas, representa un reto logístico, tecnológico y humano de proporciones mayúsculas, para el cual el banco ha dispuesto una estrategia meticulosa diseñada para garantizar una transición fluida y sin traumatismos para los usuarios.

Para hacer frente a esta masiva llegada de cuentahabientes, Echeverry explicó que la organización ha conformado un equipo interdisciplinario integrado por más de 300 personas dedicadas exclusivamente a gestionar el proceso de migración y atención. Adicionalmente, la entidad ha pisado el acelerador en materia de talento humano con la contratación de alrededor de 150 nuevos gerentes comerciales, cuyo objetivo principal será asegurar un acompañamiento cercano y personalizado a los nuevos usuarios.

Bajo el lema institucional ‘Nuestro lugar es contigo’, la compañía busca que los clientes procedentes de Itaú experimenten una sensación de familiaridad y respaldo desde el primer momento en que sus cuentas y productos comiencen a operar bajo el paraguas del Banco de Bogotá, una identidad de marca renovada que apunta directamente a afianzar los lazos de cercanía y confianza con la ciudadanía.

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La infraestructura de soporte que pondrá a disposición el banco es otro de los pilares fundamentales de esta transición. Según indicó el alto ejecutivo, los nuevos clientes tendrán a su disposición una red robusta compuesta por más de 2.700 cajeros automáticos y unas 400 sucursales distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que garantiza una cobertura geográfica inmediata y eficiente. En el frente tecnológico, uno de los aspectos más celebrados por los usuarios es la promesa de operatividad digital desde el día uno; Echeverry señaló que los cuentahabientes de Itaú podrán activar de manera directa sus canales digitales y gestionar todos sus productos directamente en la banca móvil del Banco de Bogotá, minimizando cualquier fricción en el acceso a sus finanzas cotidianas.

Las cifras que respaldan esta operación reflejan la magnitud del negocio. De acuerdo con los reportes financieros al corte de marzo de este año, la banca minorista de Itaú aportará un volumen considerable a la estructura del Banco de Bogotá, consolidando una cartera de créditos cercana a los 6,5 billones de pesos y depósitos que ascienden a los 4,1 billones de pesos, cifras que dinamizarán significativamente la posición competitiva de la entidad en el mercado local. Respecto a la participación accionaria y de mercado tras esta integración, Echeverry destacó que la expectativa es continuar con una senda de crecimiento sostenido en el segmento de personas, complementando la histórica y reconocida fortaleza que la institución ha mantenido tradicionalmente dentro del sector bancario empresarial y corporativo.

El impacto de esta adquisición también se refleja de manera contundente en el volumen de medios de pago activos. Hasta antes de esta operación, el Banco de Bogotá ya manejaba cifras imponentes en el país con 1,11 millones de tarjetas de crédito y 2,66 millones de tarjetas débito activas. Con la integración de la cartera minorista de Itaú autorizada por la Superfinanciera, la entidad escalará hasta alcanzar los 4,12 millones de tarjetas en circulación, consolidando un ecosistema transaccional sin precedentes. Concluyendo su intervención, Echeverry enfatizó que la meta primordial es la integralidad de la oferta de valor: “Debemos tener la capacidad de ofrecer todos los productos del portafolio a todos nuestros clientes”, un principio rector que sella una de las transacciones bancarias más relevantes de los últimos años en Colombia.

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