Por: VALORA ANALITIK

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En los próximos días se concretará una de las movidas más relevantes en el sector bancario en lo que va de este año. Se trata de la compra del segmento minorista de Banco Itaú por parte de Banco de Bogotá.

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Luego de recibir las autorizaciones regulatorias, los clientes de Itaú pasarían en agosto a ser parte del banco más representativo del Grupo Aval.

El banco ha explicado que la operación permitiría sumar $3,3 billones en cartera vigente, equivalente a 34 meses de expansión orgánica, así como $3,2 billones en cartera hipotecaria.

Además, con una cartera de vivienda actual de más de $14,5 billones, Banco de Bogotá alcanzaría una participación cercana a 12,8 % en el mercado hipotecario colombiano, con un portafolio que llegaría a $18 billones.

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Para este negocio, Banco de Bogotá dispuso de más de US$400 millones y, según mencionó recientemente a Valora Analitik el presidente de la entidad, tienen interés en consolidar este segmento: “Esperamos servir con mucha confianza, ganarnos el cariño de estos nuevos clientes”.

(Vea también: Banco de Bogotá integrará 250.000 clientes de Itaú en Colombia tras aval de la Superfinanciera)

Situación actual de los clientes de Itaú

Al anunciarse la aprobación regulatoria del negocio, en junio de este año, Echeverry afirmó que “recibiremos a nuestros nuevos clientes con modelos de atención acordes con sus necesidades, respaldados por una amplia red de atención, productos y servicios digitales«.

A su vez, tanto Itaú Colombia como Banco de Bogotá afirmaron que trabajan para asegurar una transición ordenada para los clientes.

Tras la aprobación, Itaú comenzó el proceso interno de alistamiento operativo para la futura migración de clientes y productos de su Banca Minorista a Banco de Bogotá.

Dicho proceso se desarrolla bajo “estricto cumplimiento del marco regulatorio colombiano y con total transparencia” frente a clientes, colaboradores, proveedores y autoridades; y cada etapa será ejecutada de manera planificada y comunicada de forma clara y oportuna.

Durante esta fase de alistamiento, la operación de la Banca Minorista de Itaú Colombia continúa funcionando con sus canales de atención activos para acompañar a los clientes y atender sus inquietudes.

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