Por: VALORA ANALITIK

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El mercado de cajeros automáticos en Colombia podría registrar la llegada de un nuevo actor, en medio de los esfuerzos del sistema financiero por reducir el uso del efectivo.

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Hace apenas semanas, Bancoomeva reveló su alianza con la compañía estadounidense Atleos, que dará paso a la llegada de su red de cajeros automáticos CashZone a Colombia.

Ahora, un nuevo jugador se sumará a este mercado. Se trata de una empresa conjunta (joint venture) entre Prosegur Cash y la estadounidense Euronet Worldwide, con la que ambas compañías buscan ampliar su negocio de gestión y operación de cajeros automáticos (ATM) en el país.

De acuerdo con el expediente de integración empresarial que llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la nueva sociedad ofrecerá servicios de gestión integral de ATM para entidades financieras, incluyendo su operación, monitoreo, mantenimiento y soporte.

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Además, podrá desplegar una red propia de cajeros automáticos en Colombia bajo un esquema denominado Cash & BIN.

La operación se realizará a través de Latam ATM Solutions, una sociedad constituida en España y controlada conjuntamente por Prosegur Cash y Euronet, que desarrollará el negocio en Colombia mediante una filial local.

Cajeros automáticos en Colombia: así funcionará nueva empresa que opera

Aunque la autorización apenas se encuentra en estudio por parte de la SIC, la alianza entre Prosegur Cash y Euronet Worldwide fue anunciada en 2021 como parte de una estrategia para desarrollar soluciones de gestión de cajeros automáticos en América Latina.

Desde entonces, el modelo comenzó a operar en mercados como Perú y República Dominicana.

(Vea también: Bancolombia anunció cambio para sacar plata de cajeros y decisión influye mucho en cajeros)

Según el documento, la empresa conjunta tendrá dos líneas de negocio. La primera consiste en administrar de forma integral los cajeros automáticos de bancos y otras entidades. La segunda permitirá instalar cajeros propios que operarán mediante el BIN de una entidad financiera patrocinadora.

En la práctica, esto significa que los cajeros podrán procesar transacciones utilizando la identificación bancaria y la conexión al sistema de pagos de esa entidad, sin que la nueva empresa tenga que convertirse en un banco.

De esta forma, la nueva compañía podrá desplegar una red propia de cajeros automáticos, mientras que la entidad financiera patrocinadora será la encargada de respaldar la conexión de esos equipos con el sistema financiero para procesar las operaciones de los usuarios.

El expediente también señala que Euronet no participa actualmente en el mercado colombiano de gestión de cajeros automáticos, por lo que su ingreso se daría a través de esta empresa conjunta con Prosegur Cash.

Por su parte, Prosegur ya desarrolla actividades relacionadas con la administración de efectivo y servicios asociados en el país.

De acuerdo con el expediente, la empresa se enfocará en la gestión y operación de cajeros automáticos, un segmento diferente al transporte de valores y al procesamiento interbancario de transacciones.

Al cierre del año pasado, Colombia contaba con más de 13.000 cajeros automáticos, cifra que, aunque ha mostrado una leve disminución en los últimos años, se mantiene prácticamente estable. Entre 2022 y 2025 se han cerrado cerca de 400 cajeros.

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