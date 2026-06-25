El envejecimiento de la población y la caída de la natalidad están llevando a varios países a ofrecer incentivos económicos para atraer nuevos habitantes a comunidades rurales y zonas con baja densidad poblacional.

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Estas estrategias buscan frenar el despoblamiento, impulsar la economía local y garantizar el relevo generacional mediante la llegada de familias, trabajadores remotos y emprendedores.

En Europa, varias naciones han implementado programas de apoyo. Italia ofrece entre 28.000 y 30.000 euros a menores de 40 años que se muden a pequeños pueblos de Calabria y desarrollen un negocio local.

Suiza, a través del municipio de Albinen, entrega cerca de 28.000 dólares por adulto y 11.000 por niño a quienes compren vivienda y permanezcan al menos diez años.

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Irlanda otorga hasta 84.000 euros para adquirir o restaurar propiedades en sus islas costeras. Croacia subsidia hasta el 50 % del valor de compra o renovación de viviendas rurales y facilita permisos para nómadas digitales.

Grecia brinda vivienda o terrenos y una ayuda mensual cercana a los 500 euros en algunas islas. España también promueve subsidios de vivienda y apoyo al emprendimiento en regiones afectadas por el declive demográfico.

Fuera de Europa, Japón ofrece ayudas de hasta un millón de yenes por hijo a familias que abandonen Tokio para instalarse en áreas rurales.

En América, Chile impulsa el programa Start-Up Chile, que financia proyectos empresariales con apoyos que van desde 15.000 hasta 80.000 dólares para atraer talento y fomentar la innovación.

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