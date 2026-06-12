Cali continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales destinos de turismo médico del país. En medio del crecimiento de este segmento, un nuevo proyecto de alojamiento especializado anunció la vinculación de Wyndham Hotels & Resorts, una de las cadenas hoteleras con mayor presencia internacional.

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La iniciativa, denominada Renova Suites & Health Hub, busca responder al aumento de visitantes que llegan a la capital del Valle del Cauca por procedimientos médicos, tratamientos especializados, procesos de recuperación o actividades profesionales relacionadas con el sector salud.

Según sus promotores, el proyecto fue concebido por las firmas caleñas Quadratto, La Herradura y Concretesa a partir de una necesidad identificada en la ciudad: contar con más opciones de hospedaje bajo estándares internacionales para personas que requieren estadías prolongadas por motivos médicos o laborales.

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La participación de Wyndham Hotels & Resorts se dará a través de Wyndham Residences, una marca enfocada en formatos de residencia y hospitalidad. Para los desarrolladores, esta vinculación representa una validación de la propuesta planteada desde Cali y de las oportunidades que ofrece el mercado local asociado al turismo de salud y bienestar.

¿Por qué Cali se ha convertido en un referente del turismo médico en Colombia?

La ciudad se ha consolidado durante los últimos años como un referente nacional en servicios médicos especializados. Clínicas, hospitales y centros de atención han atraído pacientes de distintas regiones de Colombia y del exterior, lo que ha impulsado una demanda creciente de servicios complementarios, entre ellos alojamiento cercano a los principales corredores médicos.

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Renova Suites & Health Hub estará ubicado en el entorno de Ciudad Jardín, una zona donde se concentra parte importante de la infraestructura médica del sur de Cali. El desarrollo contempla una torre de 14 pisos con 106 suites, además de consultorios, espacios de coworking y áreas destinadas a servicios complementarios.

Andrés Felipe Díez, gerente del proyecto, señaló que la propuesta busca atender a visitantes que permanecen durante varios días o semanas en la ciudad y que requieren servicios distintos a los ofrecidos por el mercado tradicional de hospedaje de corta estancia.

Detrás de la iniciativa se encuentra una alianza entre Quadratto, La Herradura y Concretesa, compañías vinculadas al sector inmobiliario caleño que decidieron enfocar esfuerzos en un segmento asociado al crecimiento de la economía de la salud.

De acuerdo con datos compartidos por los desarrolladores, Cali recibió más de tres millones de visitantes durante 2025, incluidos cerca de 300.000 extranjeros. Parte de este flujo estuvo relacionado con servicios médicos, bienestar y tratamientos especializados.

La llegada de Wyndham a este proyecto también coincide con el proceso de expansión que adelanta la compañía en Colombia. Actualmente opera varias propiedades en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, mientras evalúa nuevas oportunidades en distintos mercados del país.

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Para los promotores, el desarrollo refleja una tendencia cada vez más visible en Cali: la articulación entre infraestructura médica, alojamiento y servicios complementarios como parte de una estrategia para atender el crecimiento del turismo de salud y bienestar.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).