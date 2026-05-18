Estamos a poco días de iniciar con uno de los eventos deportivos más esperados: el mundial de fútbol. Muchos ya tienen sus apuestas y han comprado las boletas para ver los mejores partidos.

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Sin embargo, sin duda este evento no solo se reduce a un viaje largo y un partido de fútbol, sino todo lo que está alrededor, conocer nuevas culturas, nueva comida, museos y la propia naturaleza.

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Atlanta es una ciudad que lo tiene todo. Sin duda, Estados Unidos tiene grandes cosas por ofrecer. Sus ciudades tienen una magia que ha logrado cautivar a millones. No en vano tiene un lugar nombrado como ‘La capital del mundo’. Nueva York, conocida por su imponencia: esta llena de historia y diversion. Miami, por sus playas hermosas. Washington, por ser la gran capital.

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Sin embargo, si me atrevería a decir que existe una joya escondida en Atlanta. Tuve la oportunidad de viajar con Brand USA y Visit USA para recorrer estas calles que, la verdad, me dejaron enamorada.

Además de sus edificaciones gigantes, el contraste con la naturaleza, existen lugares que, definitivamente, tienen que conocer.

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¿Cómo es el Museo Delta en Atlanta?

El museo de Delta tiene un hangar gigante que sorprende desde el inicio. Recibe a sus visitantes con dos grandes aviones que ademas de su tamaño, cuentan con un diseño al que pocos se pueden resistir para una foto.

Desde aviones de 1930, hasta los mas actuales, llenos de tecnologia, que ofrecen una experiencia unica al poder ingresar al simulador y poder viajar a cualquier parte del mundo. La historia, el color, la exposicion, el amor por el vuelo, por el servicio y hasta el espacio que tienen los niños para poder aprender al mismo tiempo en el que se divierten. Este es, sin duda, el lugar perfecto para los amantes de los aviones.

World of Coca-Cola, de Atlanta

Siguiendo con los planes imperdibles, el Mundo de Coca-Cola es una cosa loca. A mi, que casi no consumo esta gaseosa, fue una experiencia infaltable. Casi que tienes una parte del mundo reunida en el mismo lugar. Ademas de conocer la historia y casi casi que la receta secreta, no solo puedes probar los diferentes sabores del mundo, sino que incluso puedes hacer una gaseosa nueva con sabores escogidos personalmente. Eso, sin hablar de la tienda de regalos, que es una de las más grandes que hay. Advertencia, no hay que entrar si pretendes no gastar mucho. No por el valor, sino porque a uno le dan ganas de llevarse todo.

Ahora, hablemos del museo de arte, que es una belleza. Cuatro pisos dedicados a muchos artistas que han marcado la historia y que, definitivamente, hacen que uno se abstraiga de la cotidianidad para irse a otros tiempos y otros lugares. Muchas historias, maneras completamente diferentes de ver el mundo y mensajes escondidos detrás de cada pieza.

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¿Qué animales hay en el Acuario de Georgia?

Debo confesar que tenia un poco de temor cuando entre al acuario. Aquí entre nos, me dan un poco de miedo los animales grandes. El solo hecho de pensar que podía toparme con una ballena, no me daba mucha felicidad.

Y fue asi, lo hice, vi a una ballena en su máximo esplendor. De hecho, fue ella quien me recibió. Pasó bastante cerquita y la verdad es que me dio escalofríos. Eso paso en los primeros segundos, luego de aceptar su inmensidad, logre observar su belleza y admirarla por completo. Entender que los humanos a veces podemos ser demasiado pequeños e insignificantes.

Pero bueno, dejando a un lado todo el sentimentalismo, sin duda la ballena fue mi mas grande impresión, pero los pingüinos, los delfines, las medusas, los caballitos de mar, y muchos animales más, estuvieron estupendos. Es realmente un privilegio poder observarlos desde tan cerca.

Mercedez-Benz Stadium por dentro

Finalemente, el Mercedes-Benz Stadium. No pude irme de Atlanta sin saber qué se sentía pisar un estadio como este. Lo primero que puedo decir, es que es impactante la manera en la que esta ciudad vive el futbol. Una estructura que comepite con cualquiera. Techo corredizo, una organizacion rapida que les permite a todos ingresar bastante ágil, comidas, bebidas, tiendas internas. Hasta ahi, todo lo normal.

El espectáculo viene cuando uno ingresa, ve la cancha, las pantallas, la música de medio tiempo, la vibra, la entrega de banderas a la entrada, pero dobre todo, su capacidad para recibir a tantos. Tuve el privilegio de estar en la zona vip, con tos la comida y bebida que queria, lo que, por supuesto, elevó aún más la experiencia.

A las afueras del estadio hubo una frase que me llamo la atencion: ningún otro sentimiento se compara. Un lugar que reunirá a miles de fanáticos del fútbol que además de tener lo mejor del deporte, esta industria se reune con el entretenimiento, la energía que se contagia.

Si tienen la gran oportunidad de visitar esta ciudad, hagan un recorrido completo que les haga irse con la idea del todo en uno que tiene Atlanta. Para mediados de junio la temperatura será bastante caliente, por lo que si tienen, pantaloneta y un buen bloqueador, será lo ideal.

Restaurantes recomendados en Altanta

Holeman and Finch: New York Strip (carne)

Nine Miles Station (Ponce City Market): Filet Mignon

Miller Union: seared quail, farro piccolo, bok choy, fennel, cherry gastrique (pollo)

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