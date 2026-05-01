Viajar en bus intermunicipal desde Bogotá a destinos de la Sabana de Cundinamarca sigue siendo la alternativa más económica y accesible. Estos son los precios actualizados para 2026 y todo lo que se necesita saber antes de salir.

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Los ajustes en el transporte intermunicipal para 2026 aplican para rutas con origen en Bogotá y distintos municipios del departamento, y ya están siendo cobrados por las empresas autorizadas en la zona. La base del incremento fue el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros del DANE.

El pasaje desde Bogotá hasta Zipaquirá quedó fijado en $ 10.500 para 2026, según la empresa Rápido El Carmen. Esta es una de las rutas más transitadas del norte de Cundinamarca por estudiantes, trabajadores y turistas que visitan la Catedral de Sal.

Entre las empresas que cubren esta ruta se encuentran Alianza, Cootranszipa, Expreso Los Comuneros, Rápido El Carmen y Flota Chía. Los buses salen principalmente desde la Terminal Salitre y la Terminal del Norte en Bogotá.

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El valor del pasaje desde algunos puntos intermedios puede encontrarse desde $ 5.000 con empresas como Flota Zipa o Expreso Los Comuneros. El trayecto dura aproximadamente 45 minutos en condiciones normales de tráfico.

En temporada alta, como fines de semana de puente festivo, las tarifas pueden incrementar hasta un 15 %. Se recomienda comprar el pasaje con anticipación.

El servicio de Bogotá a Sopó es operado por empresas como Flota La Macarena, con salida desde la Terminal Salitre. El trayecto cubre aproximadamente 39 kilómetros en unos 30 a 40 minutos.

En Sopó, las empresas Alianza y Expreso Los Comuneros son las dos operadoras principales de la ruta hacia Bogotá. Ambas ofrecen la tarjeta Conecta Sopó, que brinda descuentos en los recorridos, reposición del saldo en caso de pérdida y préstamo de hasta un pasaje con tan solo 100 pesos de recarga.

El precio del pasaje Bogotá–Sopó en 2026 se ubica alrededor de los $ 10.000, dependiendo del punto de abordaje y la empresa (según cifras deTransportes Alianza). En general, los destinos cercanos de la Sabana Norte desde Bogotá se ubican entre $ 10.500 y $ 21.000 para 2026. Sopó, por su cercanía, queda en el rango inferior de esa escala.

El valor promedio del tiquete de Bogotá a Guatavita es de $ 12.000 por trayecto. Los buses hacia Guatavita salen principalmente desde la Terminal de Transporte Salitre en Bogotá, aunque también pueden encontrarse salidas desde puntos cercanos al Portal Norte.

Las dos empresas principales que cubren esta ruta son Flota Águila y Flota Valle de Tenza. La distancia aproximada es de 72 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de una hora y 15 minutos en condiciones normales de tráfico.

Flota Valle de Tenza ofrece la ruta Guatavita vía Sopó con destino a Bogotá, lo que permite conectar ambos municipios en un mismo recorrido. Se recomienda llevar efectivo en billetes de baja denominación y abrigarse bien, ya que Guatavita suele estar entre 5 y 12 grados centígrados.

Los tres municipios tienen salidas frecuentes durante el día desde la Terminal Salitre.

¿Cómo llegar desde Bogotá hasta Zipaquirá?

Llegar desde Bogotá hasta Zipaquirá es un trayecto sencillo que ofrece diversas alternativas según el presupuesto y la comodidad del viajero. Este municipio es famoso por albergar la Primera Maravilla de Colombia: la Catedral de Sal.

La opción más popular y económica es utilizar el sistema de transporte intermunicipal. Los viajeros deben dirigirse al Portal Norte de Transmilenio, donde operan flotas constantes que salen hacia Zipaquirá por la Autopista Norte.

El viaje en bus intermunicipal tiene una duración aproximada de cincuenta a sesenta minutos, dependiendo del tráfico vehicular. Los buses dejan a los pasajeros en la terminal de Zipaquirá o en paradas cercanas al centro.

Otra alternativa pintoresca y turística es el Tren de la Sabana. Este transporte funciona principalmente los fines de semana y días festivos, partiendo desde la Estación de la Sabana o la Estación de Usaquén.

El tren ofrece una experiencia nostálgica con música en vivo y hermosos paisajes de la sabana bogotana. Es la opción ideal para familias que buscan un recorrido tranquilo, aunque el tiempo de viaje es mayor.

Para quienes prefieren viajar en vehículo particular, deben tomar la Autopista Norte con dirección a la ciudad de Chía. El recorrido sigue por la Vía Cajicá-Zipaquirá, un trayecto de aproximadamente cuarenta y cinco kilómetros totalmente pavimentados.

Se debe tener en cuenta el pago del peaje de los Andes al salir de la capital. Es recomendable viajar temprano para evitar las congestiones que ocurren tradicionalmente durante las horas pico en la salida norte.

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