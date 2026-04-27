Con la serenidad que lo caracteriza y que ha sido relevante a la hora de liderar una de las cadenas de hoteles más importantes de Colombia, pero también con la visión de seguir apostando por esta industria de la cual dependen miles de personas y empresas en el país, Miguel Diez le abrió las puertas a Pulzo y conversó sobre el antes, el ahora y el futuro de su rol como presidente de esa organización.

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Tranquilo, amable, sonriente, sereno y servicial, así es el presidente de Hoteles Estelar. Y esas mismas cualidades intenta aplicarlas en la compañía que dirige porque, según dice, el lema que debe cumplirse en la industria hotelera para triunfar es: “Quien cuida los detalles, alcanzará la grandeza”.

“Uno dice que lo importante en los hoteles es el lobby, son los restaurantes y no. Eso es parte de la experiencia. La experiencia arranca en la portería, cuando el portero le dice sencillamente: ‘Buenos días, bienvenido’. Hasta el final cuando el mismo portero le dice: ‘Feliz viaje’”, enfatiza.

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Y como buen conocedor y experto en el mundo empresarial en una de las industrias más importantes del país, Miguel Diez también es consciente del relevo generacional que se dará pronto en esa cadena, y por eso trabaja para que el negocio quede en las mejores manos y preparado para los desafíos que se vienen en materia hotelera y turística.

“Las personas tenemos un ciclo y yo ya vengo en un ciclo donde estoy preparando todo un plan de sucesión. Hay un gran relevo generacional, donde todas estas nuevas personas están empezando a tomar las riendas del negocio”, explica.

Además, dice, la idea es dejar a Estelar como una organización “absolutamente preparada” para ese futuro con gente capacitada para que la siga manejando.

¿Cómo va el turismo en Colombia en 2026?

Aunque considera que el turismo va por buen camino, entre otras cosas, porque se logró despertar el interés de posicionar a Colombia como un destino turístico, Miguel Diez asegura que el gran desafío está en la seguridad, un indicador que necesita mejorarse para traer más visitantes a las ciudades.

“La infraestructura juega un papel importante, hay destinos en los que la infraestructura para el turista es muy básica. Pero el tema fundamental, no solo para el turismo sino para todo es la seguridad, que la gente se sienta tranquila viajando a Colombia”, afirmó el presidente de Estelar.

Interrogado por este medio sobre cuáles son los destinos desde donde más se visita Colombia, el directivo asegura que, en su mayoría, la gente viene de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Brasil, México y Perú.

Además, desde Europa, llega mucho turista de España y Polonia.

Cómo va la competencia de los hoteles frente a Airbnb y otras plataformas

Para Miguel Diez, nunca ha habido un conflicto entre los hoteles y las plataformas. Según señala, desde el gremio y Cotelco siempre han dicho que la competencia es bienvenida, pero debe haber una igualdad de condiciones.

“Deben tener las mismas cosas que tiene un hotel: Registro Nacional de Turismo, un certificado de bomberos, un certificado de salud pública, debe pagar impuestos, debe contratar su personal con toda la legalidad. Y ahí es donde nos encontramos a una competencia que es un poco más irregular y no colabora en todos los temas formales”, sentenció.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).