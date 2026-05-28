La familia del fallecido cantante Yeison Jiménez inauguró oficialmente el ‘Hotel Campestre YJ Con el Corazón’ en el municipio de Mariquita (ver mapa, Tolima).

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El proyecto turístico representa uno de los grandes sueños personales que el reconocido artista de música popular planificó detalladamente en vida, según replico Noticias RCN.

El establecimiento hotelero ya recibe visitantes con el objetivo claro de transformarse en un destino de alta relevancia en esta cálida región.

La propuesta comercial ofrece amplias zonas de descanso, un ambiente puramente familiar y diversas actividades diseñadas para los turistas nacionales.

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Yeison Jiménez demostró siempre una gran pasión por los negocios inmobiliarios, la crianza de caballos y las inversiones comerciales alternativas.

Su hermana, Lina Jiménez, reveló que el intérprete musical adquirió la propiedad inmobiliaria en febrero de 2025 para su total transformación.

La infraestructura actual del complejo campestre dispone de cómodas habitaciones, piscinas familiares, exclusivas zonas VIP y un restaurante especializado.

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Los viajeros que buscan tranquilidad durante el fin de semana disfrutan de un agradable clima cálido característico del departamento del Tolima.

El servicio de pasadía cuesta 50 mil pesos colombianos y otorga acceso directo a la piscina y un almuerzo completo para el comprador.

La tarifa incluye también el ingreso a la zona VIP y juegos recreativos como billar, bolirana, parqués, dominó, cartas y ajedrez.

La cocina del hotel ofrece un variado menú a la carta junto con los tradicionales asados al barril programados cada domingo.

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Los parientes cercanos del cantante concentran sus esfuerzos en proteger su memoria mediante la ejecución de todas las metas pendientes.

“Queremos invitarlos al hotel campestre YJ, era un sueño que mi hermano tenía y nosotros como familia queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, expresó Lina Jiménez.

Además de este complejo turístico, el artista planeaba lanzar próximamente una colección exclusiva de sombreros inspirada en su propio estilo musical.

La administración del establecimiento hotelero proyecta un crecimiento sostenido para consolidar la marca comercial en el mercado turístico cercano a Bogotá.

¿Cómo llegar a Mariquita desde Bogotá?

Viajar desde la capital colombiana hasta el histórico municipio de San Sebastián de Mariquita resulta un trayecto sencillo que ofrece múltiples alternativas viales.

Los conductores que utilizan un vehículo particular inician el recorrido saliendo de Bogotá por la Autopista Medellín o la tradicional salida de la calle 80.

La ruta principal avanza por los municipios cundinamarqueses de La Vega, Villeta y Guaduas, descendiendo progresivamente hacia el imponente valle del río Magdalena.

El viaje en automóvil toma aproximadamente entre 4 y 5 horas, dependiendo directamente de las condiciones del tráfico y el estado de la vía.

Los viajeros pagan un total de cuatro peajes durante este trayecto terrestre, los cuales financian el mantenimiento de esta importante infraestructura vial nacional.

La distancia aproximada entre ambos puntos geográficos es de 170 kilómetros, cruzando paisajes cambiantes que van desde el frío andino hasta el calor tropical.

Los usuarios que prefieren el transporte público deben dirigirse directamente a la Terminal de Transportes de Bogotá en su sede del Salitre.

Varias empresas de autobuses intermunicipales prestan el servicio diario con frecuencias continuas que operan desde la madrugada hasta la jornada nocturna.

Las compañías de transporte terrestre más reconocidas que cubren esta ruta específica incluyen a Rápido Tolima, Auto Fusa y Coomotor.

El costo promedio del pasaje en autobús oscila entre los 40.000 y 70.000 pesos colombianos por trayecto individual.

Los autobuses intermunicipales hacen una parada técnica autorizada en la central de transportes de la ciudad de Honda antes de llegar a Mariquita.

Los viajeros deben tomar precauciones adicionales durante la temporada de lluvias debido a posibles deslizamientos de tierra en el sector del Alto del Trigo.

Las autoridades viales recomiendan verificar constantemente el estado de las carreteras antes de emprender el viaje mediante los canales de atención oficiales.

Planificar este recorrido terrestre con anticipación garantiza una experiencia segura y confortable para todos los turistas que visitan el departamento del Tolima.

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En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).