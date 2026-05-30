Luego de varios días de intensas labores de búsqueda, organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexánder Avendaño Varela, un joven de 22 años que había sido reportado como desaparecido en aguas del embalse El Peñol-Guatapé, en Antioquia.

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La recuperación del cuerpo fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos de El Peñol, entidad que lideró las operaciones de rescate junto con equipos especializados de diferentes municipios de la región.

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Las labores se concentraron principalmente en el sector conocido como El Marial, un área que presenta condiciones difíciles para este tipo de operativos debido a que alcanza profundidades cercanas a los 50 metros.

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Para apoyar la búsqueda fue necesaria la participación de 14 buzos provenientes de municipios como Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro, quienes trabajaron durante varios días enfrentando la baja visibilidad y las complejas condiciones del agua.

Una vez fue localizado el cuerpo, las autoridades judiciales y forenses asumieron los procedimientos correspondientes para avanzar en la investigación y determinar con precisión las circunstancias de la muerte del joven.

Aunque inicialmente la desaparición era tratada como un incidente ocurrido en el embalse, la investigación tomó un giro inesperado tras la aparición de un video que ya es analizado por las autoridades.

Según se conoció, las imágenes mostrarían una fuerte discusión y presuntas agresiones físicas dentro de una embarcación momentos antes de que Alexánder Avendaño terminara en el agua.

Los detalles sobre la muerte de un turista en el embalse El Peñol-Guatapé dieron un giro tras conocerse un video que registra los momentos previos al suceso. El material audiovisual, que ya analizan las autoridades, muestra que el caso comenzó con una fuerte pelea dentro de la… pic.twitter.com/ZtXoQaxC99 — MiOriente (@MiOriente) May 30, 2026

El material audiovisual se ha convertido en una pieza clave para los investigadores, quienes buscan establecer si existieron terceros involucrados en los hechos y cuál fue la secuencia exacta de eventos que precedió a la desaparición del joven.

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Por ahora, las autoridades no han emitido conclusiones definitivas sobre las causas de la muerte ni sobre posibles responsabilidades de otras personas.

Los resultados de los análisis forenses y la revisión detallada del video serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente o si existen elementos que permitan abrir otras hipótesis dentro del proceso judicial.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de Alexánder Avendaño Varela esperan respuestas sobre los hechos que terminaron con la vida del joven turista en uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia.

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